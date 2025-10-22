俄大規模攻擊烏克蘭能源設施 基輔遇襲2人死亡

基輔市府官員今天說，俄羅斯攻擊烏克蘭首都基輔，已造成至少兩人死亡。俄軍在一夜之間發動「大規模」攻擊，猛烈轟炸烏克蘭能源基礎設施。

法新社報導，基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在社群媒體Telegram表示：「首都罹難人數已增至兩人。」其他市府官員也通報基輔有大規模無人機攻擊。

烏克蘭能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）在臉書說，俄羅斯一夜之間針對烏克蘭能源基礎設施展開「大規模攻擊」。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在聲明中表示，無人機清晨攻擊首都，已有人受傷，且多棟住宅遭破壞。

烏克蘭官員也通報，至少另外3個地區遭受大規模無人機攻擊，包括扎波羅熱（Zaporizhzhia），當地官員表示已有數人受傷，數千戶停電。

這波攻擊發生之前，美國總統川普（DonaldTrump）日前呼籲莫斯科與基輔依現有戰線停火。川普昨天說，原本預定在布達佩斯與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，但他已經擱置這項計畫，因為不想參加一場「浪費時間」的會談。