峰會擱置揭示川普策略：硬起來只是表面施壓

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
俄國總統普亭（左）今年8月15日應邀到阿拉斯加與美國總統川普（右）舉行峰會。路透
美國總統川普原本計畫在匈牙利布達佩斯與俄羅斯總統普亭會面，但白宮21日對外表示，目前並無安排此峰會的計畫。川普對普亭態度似乎轉冷，他曾公開表示若對方不合作，會議將是「浪費時間」。「大西洋理事會」資深研究員鄔曼（Harlan Ullman ）指出，川普表面上的強硬，更多是為了施壓談判，而非真正轉向制裁或軍事對抗。

會議擱置的主因在於俄方對烏克蘭戰線的要求未讓步。俄國外交部長拉夫羅夫重申，俄方不接受僅以現行戰線為基礎的停火，仍堅持烏克蘭割讓頓巴斯地區。戰爭研究所（ISW）分析師巴洛斯（George Barros ）表示，普亭拒絕讓步反映俄方希望保留談判籌碼，而川普在會談安排上也因此受到限制。

白宮官員指出，如果沒有實質成果，峰會將毫無意義。同時，歐洲與烏克蘭同步提出新的12點和平提案，明確表示不承認俄羅斯對任何領土的主權要求，進一步限制美俄直接會談的空間。

分析人士指出，川普的策略呈現「表面強硬、實質談判」的特徵。川普語氣轉硬，是為了在談判桌上獲取籌碼，短期內仍以談判、停火凍線與政治操作為優先，而非增加烏克蘭軍援或強化制裁。鄔曼也補充，川普可能透過語氣施壓普亭，但實際上仍偏向透過交易達成停火協議。

總體而言，歐洲與烏克蘭的12點和平提案主要集中在現有戰線上實施停火，並設立由川普領導的和平委員會，尋求國際協調與支持；而俄羅斯則堅持要求領土讓步，雙方立場存在明顯分歧。目前尚不清楚美方是否會支持歐洲的提案，或提出自己的和平方案。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

