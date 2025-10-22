【即時短評】布達佩斯夢碎：凍結烏克蘭戰線無共識 雙普會緊急喊停

美國總統川普與俄羅斯總統普亭原定的布達佩斯峰會計畫突然擱置，這一轉折不僅凸顯了俄烏戰爭談判的僵局，也反映出美俄關係的複雜動態。這起事件起源於川普試圖透過個人外交推動烏克蘭和平進程，但最終因俄羅斯的不妥協立場而受阻。

回溯來龍去脈，一切從10月17日川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的會面開始。那場會晤原本旨在討論美國對烏克蘭的軍事援助，包括澤倫斯基迫切要求的戰斧巡弋飛彈，但據多位歐洲官員和美國媒體報導，會談氛圍轉趨緊張。川普在會中施壓澤倫斯基接受領土讓步，特別是放棄東部頓巴斯地區（Donbas）的部分領土，以換取俄羅斯從赫松和札波羅熱部分地區撤軍。這一立場顯然受前一天川普與普亭長達兩小時通話的影響，在那次對話中，普亭提出類似的領土交換方案，並強調俄羅斯不會接受僅凍結現有戰線的停火條件。

會後，川普公開呼籲俄烏雙方「原地止戰」（凍結前線），這被視為他對烏克蘭施壓的延續，同時也獲得英國、法國和德國等歐洲盟友的初步支持，將其視為談判起點。然而，這一提議迅速遭遇俄羅斯的反彈。

10月20日，美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫通話，原本目的是為川普與普亭在匈牙利布達佩斯的峰會鋪路。通話被美方描述為「富有成效」，但隨後紐約時報等媒體揭露，美方官員在通話後認定俄羅斯立場並未有軟化跡象。

拉夫羅夫21日明確表示，俄羅斯拒絕接受現有戰線的凍結停戰，堅持必須先解決「戰爭根源」，包括烏克蘭承認俄對頓巴斯的控制權、去軍事化、中立地位（不加入北約），以及保護俄語人口權利。

轉折點就在魯比歐與拉夫羅夫通話之後，美方迅速調整立場。白宮官員21日宣布，川普近期沒有與普亭見面的計畫，原本預定的布達佩斯峰會因此擱置。川普本人後續表示，他不願進行「浪費時間」的會晤，因為俄羅斯和烏克蘭都尚未準備好認真談判。克里姆林宮發言人佩斯科夫淡化此事，稱「沒有日期可延期」，但私下傳出俄方要求全面控制頓巴斯，否則無峰會可談。

智庫戰爭研究所（ ISW）指出，俄羅斯拒絕凍結戰線，目的是全控頓巴斯和去軍事化，這暴露了普亭在阿拉斯加峰會後的無讓步意圖。

英國皇家國際問題研究所（Chatham House）則強調，歐洲視川普的峰會計畫為「損害控制」，川普易受普亭影響，導致施壓澤倫斯基讓土，但轉折在於俄私下通牒，讓美方擱置峰會，以免損及信譽。

這一事件可能延長俄烏戰爭至2026年。美國若持續增強對烏克蘭的軍事和情報援助，如提供戰斧飛彈或針對俄能源基礎設施的情報，將迫使普亭重新評估立場，但也可能引發俄方報復性攻擊，如加大對烏克蘭能源網的轟炸。