攝影家何孟娟烏克蘭辦展 聚焦戰火下藝術家韌性

藝術家何孟娟近期在烏克蘭首都基輔與西部城市利維夫舉辦攝影展「未來之前」（Before the Future），以影像紀錄15位烏克蘭女性藝術家在戰爭下的生命經驗。她們的故事，游移在創傷與韌性之間，也同時探索戰爭如何影響文化、社會角色與個人認同。

在烏克蘭西部城市利維夫的一間畫廊裡，15張女性肖像靜靜地與觀眾對望。她們之中有人選擇出走，有人選擇留下。

其中，藝術家布里雅尼克 （Vasilyna Buryanyk）因戰事一度前往法國，入住藝術村後卻因必須使用俄語並與俄籍藝術家合作，感到強烈壓力，一夜白頭，健康明顯惡化，最終決定返回烏克蘭。另一位藝術家巴赫庫爾 （Myroslava Bachkur） 則選擇暫停展覽計畫，轉而投入動畫設計學習，藉此調適情緒、尋找生活節奏。

展出的藝術家雖年齡與經歷各異，卻共同展現戰火下的堅韌精神，這也成為何孟娟此次創作與策展的出發點。2022年夏天，烏克蘭藝術家與策展人特羅齊尤克 （Marta Trotsyuk） 訪問台灣，盼望以草根方式推廣烏克蘭文化，對抗俄羅斯的資訊戰。何孟娟參與其中，對他們清晰的文化意識與行動力印象深刻，遂展開後續籌備。

長期關注創傷與孤獨等議題的何孟娟，最後在2025年5月在文化部支持下，赴烏克蘭與特羅齊尤克進行三週田野調查，走訪基輔與利維夫，實地拜訪女性藝術家，記錄她們在戰爭中的創作與日常狀態。

她觀察，儘管外界印象多停留在前線戰火，實際上如利維夫等城市社會秩序已逐漸恢復，藝術活動持續發展，文化生命力未因戰事而中斷，更引述當地畫廊協會資料，自2022年全面開戰以來，畫廊數量反增約4成。根據「The Cambridge Journal of Law, Politics, andArt 」在2022年的統計，當時有78%的受訪藝術家仍留在烏國，有5成人認為他們可繼續創作。

何孟娟指出，她在基輔展覽的籌備過程僅花數週，展覽品質與細節仍符合國際水準，顯示烏克蘭文化體系即使在戰時仍保持高度運作能力。

不過，她也注意到，表面恢復的生活背後，民眾依然承受著創傷與壓力。「可能前一晚在防空洞，但是他們白天就照常可以去公園，約朋友餐廳吃飯。」何孟娟說，「他們很用力的活得很快樂，這件事情讓我有點衝擊。」她補充，在訪談藝術家的過程中，也感受到這種表情與敘事的落差。「藝術家說故事時神色自若，但翻譯出來的內容，往往極為沉重。」

為了呈現這種內外反差，何孟娟刻意在作品中保留模糊與留白，「烏克蘭人很努力地想讓一切看起來正常，但實際上並不完美。」

在創作同時，她也思考台灣的文化環境與創傷處理方式。她認為，相較烏克蘭能在危機中迅速建立文化共識並積極對外發聲，台灣社會仍傾向於逃避歷史創傷與身份議題。「大家都知道台灣藝術家是處於一個安逸的狀況，逃避的狀況。」

她觀察，烏克蘭藝術家透過創作抒發情緒、重建文化認同，也勇於面對創傷並加以傳達。「我們亞洲人思考就是不要去給人家做二度傷害，他們剛好相反，他們說要講、要宣傳。我覺得這是讓他們變強大的原因。」

事實上，烏克蘭藝術的發展也逐漸引起國際關注。據畫廊分析，2022年全面戰爭爆發以來，烏克蘭藝術家受邀參與國際畫廊展出的比例較戰前增加234%。倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）、巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）與美國現代藝術博物館（MoMA）等機構，亦共同編列約1500萬美元預算，用於收藏烏克蘭當代藝術作品。

何孟娟曾經在疫情的時候感到迷失，認為藝術在當下社會沒有有用的角色，但現在她表示，此行讓她深刻體會藝術在戰時社會中的功能，不僅作為情感出口，也是一種社會連結與國族認同的工具。

她希望透過展覽與交流，引發台灣社會對文化角色的重新思考。「他們（烏克蘭人）讓我看見藝術是有用的，而且發揮了非常強大的力量與影響力。」