與普亭布達佩斯峰會告吹？川普：不想開沒意義的會談

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普21日在白宮橢圓辦公室參加排燈節慶祝活動時受訪。路透

美國總統川普日前宣布，預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，但有白宮官員21日透露，川普「近期」沒有與普亭見面的計畫。川普本人則表示，他不想開沒意義的峰會，並預告將在2天內公布自己對烏克蘭戰爭的新構想。

《華爾街日報》報導，川普在白宮表示：「我不想開一場毫無意義的會談。我不想浪費時間，先看看情況再說。」他進一步指出，普亭希望戰爭結束，烏克蘭總統澤倫斯基也同樣希望戰爭結束，並說：「我認為戰爭會結束。」

美國國務卿魯比歐於20日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話。官員透露，克里姆林宮依舊堅持立場，即要求烏克蘭在任何和解協議中交出整個頓巴斯地區。魯比歐事後向白宮官員簡報指出，與普亭即刻舉行峰會不太可能在和平談判上取得積極成果。

拉夫羅夫受訪時表示，俄羅斯立場堅定。他說：「我相信，美國官員已經認為，俄羅斯的立場長期以來基本未變，仍維持在最初的最大化訴求範圍內。」他指出，俄方立場與兩個月前川普與普亭在阿拉斯加會晤時相同，當時毫無突破，並表示俄羅斯仍然偏好達成一項全面和平協議，而不是停火協議。

一名美國資深官員表示，拉夫羅夫的談話印證了政府的研判，即俄羅斯仍不願達成協議，但補充指出，普亭日前與川普通話時，曾表達願意討論部分可能縮小美俄立場差距的議題。多位官員稱，這使未來峰會仍有一些希望，即便時程恐不如川普先前預告般迅速。

魯比歐與拉夫羅夫皆預定出席26日起在馬來西亞舉行的東協峰會，但暫無雙邊會面安排。資深官員指出，雙方將持續接觸，為可能舉行的峰會預作規畫。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

