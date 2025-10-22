雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普21日也說，他不希望浪費時間，擬在接下來兩天公布川普政府的計畫。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日則指出，俄國不願接受在當前的戰線停戰。

為推進俄烏和談，川普8月與普亭在阿拉斯加會面，但並未取得重大進度；川普日前又宣布，美中預計本周展開高層顧問會議，他計畫在會議之後與普亭在匈牙利布達佩斯見面，以期能否結束俄烏戰爭

美國國務卿魯比歐20日也為此與拉夫羅夫通話，為兩國領袖見面做準備；官方稱兩人有非常多產的通話。

不過，在魯比歐與拉夫羅夫周一通話後，根據紐約時報報導，白宮官員指出，川普近期沒有與普亭見面的計畫。

川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，即在會後表達，希望兩國原地止戰；多家報導也指出，川普在會面中，施壓澤倫斯基，要求烏克蘭放棄收復失土。

多國歐洲領袖與澤倫斯基近日則發布共同聲明，支持川普希望戰爭立即停止的立場，也認為現在的戰線應作為俄烏兩國談判的起點。

不過，根據BBC報導指出，拉夫羅夫21日否定在現有戰線停戰的想法，指俄國只有對長期、可持續的和平有興趣，暗示凍結當前戰線只會走向暫時性的停火。

BBC引述資深歐洲外交官指出，俄國想要的更多，讓美方理解到川普無法在布達佩斯達成協議。

川普21日被媒體問及相關問題，針對他與普亭的會面是否已經取消，川普說，他不想要一場浪費時間的會議，也不希望浪費時間，他會看接下來事情怎麼發展；川普指出，還沒有做出最後的決定；川普說，政府會在下來兩天公布他們計畫怎麼做。

川普說，他仍然認為俄烏有機會達成停火。

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

