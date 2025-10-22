快訊

今晨「沿海巨浪告警」國家級警報響 已觀測到7.5米浪高

聽新聞
0:00 / 0:00

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面。（路透）
圖為美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會面。（路透）

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日指出，俄國不願接受在現行的戰線停戰。

川普日前宣布他預計與普亭在匈牙利布達佩斯見面，美國國務卿魯比歐20日也為此與拉夫羅夫通話，為兩國領袖見面做準備；官方稱兩人有非常多產的通話。

不過，在魯比歐與拉夫羅夫周一通話後，根據紐約時報報導，白宮官員指出，川普近期沒有與普亭見面的計畫。

川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，即在會後表達，希望兩國原地止戰；多家報導也指出，川普在會面中，施壓澤倫斯基，要求烏克蘭放棄收復失土。

多國歐洲領袖與澤倫斯基近日則發布共同聲明，支持川普希望戰爭立即停止的立場，也認為現在的戰線應作為俄烏兩國談判的起點。

不過，根據BBC報導指出，拉夫羅夫21日否定在現有戰線停戰的想法，指俄國只有對長期、可持續的和平有興趣，暗示凍結當前戰線只會走向暫時性的停火。

BBC引述資深歐洲外交官指出，俄國想要的更多，讓美方理解到川普無法在布達佩斯達成協議。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普稱中共2027前不會攻台？ 李大中：想展現和習近平溝通無礙

澳駐美大使曾批「史上最具破壞性總統」川普嗆：我也不喜歡你

川普要宴會廳 白宮開拆東翼

民調／45%台灣民眾不信 川普有意願阻止中共武力犯台

相關新聞

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；俄國外交部長拉夫羅夫（S...

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

川普總統要求「凍結」烏克蘭現有戰線的提議，引發外界質疑他對烏克蘭立場再度轉變。川普20日澄清，自己從未說過烏克蘭「會贏」...

逼迫烏割地 川普傳大爆粗口 還扔戰事地圖

多家媒體大爆總統川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談期間爆發激烈爭吵，其間川普「多次爆粗口」、「訓斥」對方，把俄烏衝...

小型自爆「無人車」曾迫俄軍舉白旗 重塑烏克蘭戰局

今年夏天，俄軍從掩體探出頭來，手持潦草寫著「我們想投降」的紙板，接著手無寸鐵走出，連防彈衣都沒穿。這不是虛構情節，是烏克...

川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰

金融時報報導，美烏領袖十七日在白宮舉行會談，美國總統川普在會中施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯的停戰條件，割讓頓巴斯地區...

澤倫斯基：擬購25套愛國者系統 願加入匈牙利普川會

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正籌備簽署合約，購買25套愛國者防空系統，這將大幅提升基輔抵禦俄羅斯空襲的能力；若受到邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。