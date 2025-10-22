布達佩斯峰會生變？ 美官員：川普近期無意與普丁會面

快訊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國官員今天表示，美國總統川普近期並無與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的計畫；此前川普曾說，雙方將於兩週內在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會面。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。川普數天前表示，盧比歐與拉夫羅夫將於本週會面，以安排布達佩斯峰會。

一名川普政府官員匿名表示：「國務卿與（俄國）外長無需進一步面對面會談，川普總統短期內也沒有與普丁會面的計畫。」

這名官員也說盧比歐與拉夫羅夫的通話「富有成效」。

克里姆林宮（Kremlin）今天表示，俄美領袖可能會晤的時間未定。

川普16日與普丁通話後，翌日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，討論是否向基輔提供可深入俄羅斯境內的美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

川普稱美俄領袖這次通話取得「重大進展」，並迅速在社群媒體上表示，他兩週內將在布達佩斯與普丁會面。

這是川普又一次突然轉變立場。川普今年8月曾在阿拉斯加接待普丁，這是普丁自2022年2月下令全面入侵烏克蘭以來，首次踏上西方土地。

川普過去一再強調自己與普丁產生了非常棒的「化學反應」，並稱他若重返白宮，將可在一天之內結束俄烏戰爭，但他最近也坦言對普丁感到失望。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；俄國外交部長拉夫羅夫（S...

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

川普總統要求「凍結」烏克蘭現有戰線的提議，引發外界質疑他對烏克蘭立場再度轉變。川普20日澄清，自己從未說過烏克蘭「會贏」...

逼迫烏割地 川普傳大爆粗口 還扔戰事地圖

多家媒體大爆總統川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談期間爆發激烈爭吵，其間川普「多次爆粗口」、「訓斥」對方，把俄烏衝...

小型自爆「無人車」曾迫俄軍舉白旗 重塑烏克蘭戰局

今年夏天，俄軍從掩體探出頭來，手持潦草寫著「我們想投降」的紙板，接著手無寸鐵走出，連防彈衣都沒穿。這不是虛構情節，是烏克...

川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰

金融時報報導，美烏領袖十七日在白宮舉行會談，美國總統川普在會中施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯的停戰條件，割讓頓巴斯地區...

澤倫斯基：擬購25套愛國者系統 願加入匈牙利普川會

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正籌備簽署合約，購買25套愛國者防空系統，這將大幅提升基輔抵禦俄羅斯空襲的能力；若受到邀請...

