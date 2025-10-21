歐洲多國聲援烏克蘭 力挺川普現有戰線停火主張

英國、法國、德國、烏克蘭及歐洲聯盟多國領袖今天共同發表聲明，表達對烏克蘭的支持，並肯定美國總統川普（DonaldTrump）致力結束俄烏戰事的努力。

路透社報導，英國政府發布聲明表示：「我們堅定支持川普的立場，認為戰鬥應立即停止，現有接觸線應作為談判的起點。」

聲明中還強調：「我們必須加大對俄羅斯經濟及國防工業的壓力，直到俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）願意尋求和平。我們正研擬措施，充分運用遭凍結的俄羅斯主權資產價值，讓烏克蘭獲得所需資源。」

川普與普丁預計將於北約與歐盟成員國匈牙利首都布達佩斯會晤。自烏克蘭戰爭爆發以來，匈牙利與莫斯科一直保持友好關係。

俄羅斯過去曾要求烏克蘭在停火前割讓更多領土，而烏克蘭及其歐洲盟友則呼籲立即停火，以便展開談判。

川普上週在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）後，呼籲在現有戰線停火。