快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

結束5年婚姻！認了和孟耿如離婚 黃子佼稱要給扶養費求法官輕判

歐洲多國聲援烏克蘭 力挺川普現有戰線停火主張

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

英國、法國、德國、烏克蘭及歐洲聯盟多國領袖今天共同發表聲明，表達對烏克蘭的支持，並肯定美國總統川普（DonaldTrump）致力結束俄烏戰事的努力。

路透社報導，英國政府發布聲明表示：「我們堅定支持川普的立場，認為戰鬥應立即停止，現有接觸線應作為談判的起點。」

聲明中還強調：「我們必須加大對俄羅斯經濟及國防工業的壓力，直到俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）願意尋求和平。我們正研擬措施，充分運用遭凍結的俄羅斯主權資產價值，讓烏克蘭獲得所需資源。」

川普與普丁預計將於北約與歐盟成員國匈牙利首都布達佩斯會晤。自烏克蘭戰爭爆發以來，匈牙利與莫斯科一直保持友好關係。

俄羅斯過去曾要求烏克蘭在停火前割讓更多領土，而烏克蘭及其歐洲盟友則呼籲立即停火，以便展開談判。

川普上週在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）後，呼籲在現有戰線停火。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

高市早苗上任首場考驗！美日訂28日「川高會」 預料川普施壓這件事

控川普挾私怨報復 前FBI局長柯米請求撤銷起訴

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

美中本周貿易談判3議題 川普加列台灣

相關新聞

川普立場又變 要求烏「凍結」戰線 堅持烏應割領土當終戰條件

川普總統要求「凍結」烏克蘭現有戰線的提議，引發外界質疑他對烏克蘭立場再度轉變。川普20日澄清，自己從未說過烏克蘭「會贏」...

逼迫烏割地 川普傳大爆粗口 還扔戰事地圖

多家媒體大爆總統川普17日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談期間爆發激烈爭吵，其間川普「多次爆粗口」、「訓斥」對方，把俄烏衝...

小型自爆「無人車」曾迫俄軍舉白旗 重塑烏克蘭戰局

今年夏天，俄軍從掩體探出頭來，手持潦草寫著「我們想投降」的紙板，接著手無寸鐵走出，連防彈衣都沒穿。這不是虛構情節，是烏克...

川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰

金融時報報導，美烏領袖十七日在白宮舉行會談，美國總統川普在會中施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯的停戰條件，割讓頓巴斯地區...

澤倫斯基：擬購25套愛國者系統 願加入匈牙利普川會

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正籌備簽署合約，購買25套愛國者防空系統，這將大幅提升基輔抵禦俄羅斯空襲的能力；若受到邀請...

要澤倫斯基割頓巴斯給普亭？ 川普：根本沒談這個

對英國金融時報19日引述知情人士指稱，美國總統川普17日在白宮強力要求烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯提出的俄烏終戰條件，否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。