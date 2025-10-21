川普飆罵 逼澤倫斯基割地停戰

金融時報報導，美烏領袖十七日在白宮舉行會談，美國總統川普在會中施壓烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯的停戰條件，割讓頓巴斯地區，否則俄羅斯總統普亭將「摧毀」烏克蘭。

知情人士透露，川普和澤倫斯基這次會面時多次陷入激烈爭吵，且川普幾乎全程爆粗口，一度將戰場地圖丟到一旁，堅持要基輔割讓整個頓巴斯，甚至採取普亭的論點，稱這是場特別行動，而非戰爭，凸顯川普在俄烏問題上態度反覆，甚至傾向附和普亭的主張。

報導指出，烏方原計畫透過會談爭取美國提供長程「戰斧」巡弋飛彈，但遭川普拒絕。這也是繼二月美烏領袖在白宮會談且美方公開羞辱澤倫斯基後，雙方再度正面衝突。

歐洲官員指出，川普在會中幾乎逐字引用普亭說法。一名與會歐洲官員透露，川普轉述普亭說法稱，這場衝突「只是特別行動，稱不上戰爭」，並警告烏克蘭若不妥協「將面臨毀滅」。

這名官員並指，川普在會中一度不耐煩將戰場地圖扔到一旁，表示「我都看膩這張地圖了，這條紅線在哪？我又沒去過那裡」，還稱「俄羅斯經濟表現很好」。這與他日前公開警告普亭「俄國經濟快要崩潰」的談話形成強烈對比。

然而，要求烏克蘭放棄仍掌控的頓巴斯地區，意味將尚未被俄軍完全占領的領土拱手讓出，烏克蘭無法接受。自二○二二年普亭下令入侵以來，俄軍始終未能完全奪取該區，且在赫松與札波羅熱等南部地區的戰況也陷入僵局。

烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科表示：「不戰而拱手讓出頓巴斯，烏克蘭社會絕不接受，普亭也清楚這點。」他認為，普亭拋出這個構想的目的，「是要分化烏克蘭社會，破壞團結」。

三名聽取白宮簡報的歐洲官員證實，川普在會中多半時間都在訓斥澤倫斯基，重複普亭對戰爭的論調，並敦促澤倫斯基接受俄方方案。一名官員透露，「澤倫斯基在會後情緒非常低落」，歐洲領袖則「雖不抱樂觀，但正務實規畫下一步」。

川普十九日在空軍一號上被問到，是否要求烏克蘭割讓頓巴斯給俄國，川普說，「並沒有」。他還說，「就讓頓巴斯這樣畫分，它現在就被分割得四分五裂。我想它百分之七十八的土地已被俄國奪占」。

川普再次強調他希望俄烏在戰線上「就地停戰」的想法，「我們認為，他們該做的就是停在他們目前所在的戰線上；如果你要說，『你們拿走這塊地、我們拿走那塊地』，那其餘就很難談判。你就讓頓巴斯保持現狀吧，那俄烏將來就能談判些什麼」。

澤倫斯基也說，川普的態度「積極正面，而我們將堅守在目前前線」。他表示，若川普和普亭在布達佩斯會面，他願意前往布達佩斯與兩人會面。