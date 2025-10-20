歐盟推與船旗國簽協議 加強登檢俄羅斯影子艦隊

快訊

中央社／ 盧森堡20日綜合外電報導

歐盟官員今天表示，歐盟推出新提案，希望藉由與船旗國簽署協議，增強各成員國對俄羅斯由老舊油輪所組成「影子艦隊」進行登船檢查的能力。

法新社報導，法國呼籲採取更嚴厲行動，遏制俄羅斯對烏克蘭作戰的關鍵資金來源，即石油貿易。法國最近才短暫扣留一艘影子艦隊（shadow fleet）油輪。

俄羅斯利用影子艦隊，規避對其獲益豐厚原油出口活動所設下的限制措施，歐盟已將數以百計這類油輪列入黑名單。

布魯塞爾當局推出新提議，與那些船舶正式登記的國家簽署協議，以方便對船隻進行檢查。

根據法新社看到的提案，歐盟對外事務部（EEAS）希望各成員國支持一份海事宣言，授權布魯塞爾當局與船旗國簽署協議。

這份文件寫道：「如果成員國同意賦予歐盟權利，代表成員國談判預先授權登船檢查的協議，歐盟將能在這方面提供相關支持。」

歐盟估計，俄羅斯影子艦隊目前約由「600到1400艘船舶」組成。

布魯塞爾當局還在文件中指出，已與各船旗國加強聯繫，例如巴拿馬作為有最多船隻登記的國家之一，已同意將所有遭歐盟制裁的船隻除籍。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

