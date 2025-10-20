要澤倫斯基割頓巴斯給普亭？ 川普：根本沒談這個

對英國金融時報19日引述知情人士指稱，美國總統川普17日在白宮強力要求烏克蘭總統澤倫斯基接受俄羅斯提出的俄烏終戰條件，否則烏克蘭就將遭俄國總統普亭「毀滅」的報導，川普19日說，完全沒討論此事。

川普19日在空軍1號上答覆媒體提問時表示，「我們認為，他們該做的就是停在他們目前所在的戰線上；如果你要說，『你們拿走這塊地、我們拿走那塊地』，那其餘就很難談判」。

至於是否在17日「川澤會」時告訴澤倫斯基，烏克蘭必須割讓全部的烏東頓巴斯（Donbas）地區給俄國，川普對1名路透記者答道，「並沒有」。他還說，「就讓頓巴斯這樣畫分，它現在就被割得四分五裂。我想它78%的土地已被俄國奪占」。

川普補充說，「你就讓頓巴斯保持現狀吧，那俄烏之後、將來就能談判些什麼」。

路透等外媒19、20日報導稱，川普對媒體提問的前述回覆，再次強調他希望基輔和莫斯科在俄烏戰場上「就地停戰」的想法。