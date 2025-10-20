歐盟官員稱普亭訪匈「不太好」 指對俄新制裁料通過
歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，俄羅斯總統普亭可能前往歐盟成員國匈牙利，就烏克蘭問題舉行會談「不太好」。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）16日表示，他將在布達佩斯與普亭（Vladimir Putin）會面。
卡拉斯（Kaja Kallas）在盧森堡舉行的歐洲外長會議前告訴媒體，樂見川普為促進和平所做的努力，但強調烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同樣有必要與俄羅斯領袖會談。
卡拉斯說：「美國有實力施壓俄羅斯坐上談判桌，如果他們真的這麼做，那麼當然很好，只要俄羅斯能結束這場戰爭，這是好事。」
普亭目前面臨國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令，而匈牙利正準備退出國際刑事法院。
卡拉斯表示：「關於布達佩斯，不，這並不好…看到一個遭國際刑事法院發出逮捕令的對象來到歐洲國家，」她還說，「問題在於這樣的會面是否真的會有什麼結果」。
卡拉斯還說，她預計歐盟本週將通過對俄羅斯的第19輪制裁，但不會在今天批准。
