烏克蘭二度尋求貸款 傳IMF盼貶值貨幣引憂慮

俄烏戰爭持續影響烏克蘭經濟，烏國近期再次向國際貨幣基金（IMF）尋求新一輪貸款。不過，消息指出，IMF期望烏克蘭貶值本國貨幣赫里夫尼亞（hryvnia），以提高出口收入與預算資源，引發國家銀行對通膨風險與社會反彈的憂慮。

「烏克蘭真理報」引述彭博指出，IMF認為，鑑於出口交易多以外幣結算，貶值赫里夫尼亞有助提升出口收入，進而擴大政府財源。不過，烏克蘭國家銀行代表表示，實際效益有限，原因在於烏國預算結構高度依賴國際援助，且貨幣貶值可能加劇國內通膨與財政不穩。

目前烏克蘭的國內財政主要用於軍事支出，社會與人道相關項目則依靠國際捐款支持。IMF是烏克蘭主要貸款來源之一，根據路透社報導，烏國於2023年與IMF達成協議，獲得總額155億美元（約新台幣4741億元）、為期4年的貸款計畫，截至目前已撥付約106億美元（約新台幣3242億元）。

該筆貸款原預估戰事可於2025年前結束，因此計畫將截至2027年。然而戰況未見緩解，雙方目前正磋商新一輪貸款，金額據報可能達80億美元（約新台幣2446億元），涵蓋2026至2029年間。烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）上週率團於美國與IMF官員會面，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）亦表達擬訪烏意願。

由於IMF過去鮮少對陷入戰爭的國家提供融資，上輪計畫須由七大工業國集團（G7）成員擔保。據報導，美國方面這次已表明不會提供擔保，恐需由歐洲國家承擔更多責任。

根據路透社報導，烏克蘭政府上月公布2026年預算草案，預估全年收入約2.8兆赫里夫尼亞（約新台幣2.05兆元），支出達4.8兆赫里夫尼亞 （約新台幣3.52兆元），軍事預算大幅增加，並擴大對本土武器產業鏈的投資，預估財政赤字將達國內生產毛額（GDP）的18.4%。

烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）表示，政府需籌措180億美元（約新台幣5506億元）資金以填補預算缺口。國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）先前亦指出，明年國防支出至少需達1200億美元（約新台幣3.6兆元），方可支應戰爭開銷。

國際貨幣基金14日發布最新「世界經濟展望」報告，預測烏克蘭2025年實質GDP成長率為2%，2026年可望增至4.5%，與今年4月春季預測數據一致。