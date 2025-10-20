白俄推動烏俄和解 積極與烏克蘭建立聯繫

白俄羅斯國家通訊社今天報導，白俄國家安全委員會（KGB）主席特爾特爾（Ivan Tertel）表示，正致力於與烏克蘭建立聯繫，以協助推動逾3年半的烏俄戰爭和解工作。

官媒白俄羅斯通訊社（Belta）引述特爾特爾的話報導，在目前情況下，為了達成共識，他們與烏克蘭官員會面一事至關重要。

他說：「這項工作正在推進，當然這其中多半還要看烏克蘭的態度。我們的總統正盡全力要穩定區域情勢。」

特爾特爾所帶領的國家安全機關，仍使用蘇聯時代的縮寫名稱「KGB」。

他說：「在這個日趨緊張、極為複雜的情勢下，我們已找到雙方利益的平衡點。我相信，唯有透過平和對話及尋求妥協，我們才能化解目前的難局。」

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）曾允許俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）借道白俄國土，作為2022年入侵烏克蘭的進攻基地，但魯卡申柯至今並未讓白俄軍隊直接參戰。

白俄媒體上月引述魯卡申柯的話報導，他希望能與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）會談，尋求推動戰事和解方案。