金融時報：川普促烏接受俄條件終戰 以免被毀滅

英國「金融時報」今天援引數名知情人士說法報導，美國總統川普17日在白宮強力要求烏克蘭總統澤倫斯基接受莫斯科提出的「終戰」條件，否則烏克蘭就要被俄羅斯總統普丁「毀滅」。

知情人士透露，川普（Donald Trump）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日在白宮的會談多次演變為大聲爭執，川普「一直咒罵」，期間還把標記烏克蘭境內交戰前線的地圖丟在一邊，強力要求澤倫斯基將整個烏東頓巴斯（Donbass）地區讓給普丁（Vladimir Putin），儘管俄軍至今仍未完全控制當地，且進展有限。

一名了解會面情況的歐洲國家官員告訴「金融時報」（Financial Times），川普提到，他對一再看到畫有烏克蘭境內交戰前線的地圖真是「受夠了」。川普說：「這條紅線，我甚至不知道它到底是在哪裡，我從來沒去過。」

與澤倫斯基會晤前，川普曾與普丁通話約2.5小時並規劃在匈牙利舉行實體會談。雙方也再度談及一旦烏克蘭戰爭結束，美俄之間的經貿合作前景有多麼可觀。

知情人士表示，川普17日在白宮多次呼應、重申普丁的論點，包括告訴澤倫斯基，根據普丁的說法，在烏克蘭發生的不是戰爭，而僅是「特別行動」。川普強調，澤倫斯基有必要和普丁達成交易，否則就得面臨毀滅。

據知情歐洲官員透露，川普警告澤倫斯基，烏克蘭正在輸掉戰爭，而只要普丁有意，「他（普丁）就會毀掉你」。川普並花許多時間對澤倫斯基「說教」。

「金融時報」報導，儘管川普後來認可凍結既有前線的停戰方案，川普與澤倫斯基充滿火藥味的會談可謂反映了川普的反覆無常，以及川普願意支持普丁的極端要求。

在促成以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（Hamas）達成「停火」後，川普的注意力再度轉向烏克蘭戰爭。澤倫斯基試圖說服川普向烏方供應「戰斧」（Tomahawk）長程巡弋飛彈，但川普終究拒絕這麼做。

儘管不少分析曾認為川普對普丁已快要失去耐心、轉而更願意增加對烏克蘭的支持，知情人士告訴「金融時報」，在17日的會談，川普屢次幾乎是一字不差重述普丁論點，無論這些論點是否有違川普本人不久前的發言。

舉例而言，川普近日曾公開向普丁喊話，敦促他盡快上談判桌，因為俄羅斯「經濟快崩潰了」，但在17日的會談，川普改口稱俄羅斯「經濟好得很」。

白宮和烏克蘭總統府尚未回應「金融時報」的評論請求。

烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說，普丁了解，不戰就出讓頓巴斯，這對烏克蘭多數民眾而言是無法接受的條件。普丁的真正目的因此可能是藉由刻意提出烏方明顯難以接受的條件，進一步削弱烏克蘭社會的團結。