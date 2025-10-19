俄羅斯：烏克蘭無人機襲擊境內天然氣設施 引發火災

俄羅斯奧倫堡州（Orenburg）州長索倫采夫表示，烏克蘭無人機今天攻擊該州一座天然氣處理廠，導致廠區一座小工廠起火，消防人員已趕往現場設法撲滅火勢。

索倫采夫（Yevgeny Solntsev）在通訊軟體Telegram官方帳號指出，這起攻擊造成廠房部分區域受損，幸無人員傷亡。

索倫采夫本月稍早表示，烏克蘭無人機近來試圖襲擊靠近哈薩克邊境的俄國城市奧爾斯克（Orsk）某一座工業設施。當時Telegram流傳一段未經證實的影片，顯示一架不明物體撞上該市一座煉油廠。

烏克蘭自去年8月來持續加強攻擊俄羅斯煉油廠及其他能源設施，意圖干擾俄國燃料供應，同時削弱莫斯科的資金來源。