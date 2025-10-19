誰決定美俄在布達佩斯會談？白宮發言人爆嗆記者「你老母決定的」

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
問及誰建議美俄領袖在布達佩斯會晤時，白宮發言人李維特（右）與通訊主任張振熙（左）犀利開嗆「你老母決定的」，引發熱議。圖/取自@clashreport在X的照片
美國總統川普16日同意在未來兩周內，於匈牙利首都布達佩斯與俄羅斯總統普亭烏克蘭戰爭舉行第二次峰會。事後白宮被問及誰建議布達佩斯作為會面地點時，發言人李維特狠嗆記者「你老母決定的」。

美俄領袖選在布達佩斯會面引發關注。1994年，英國、美國和俄羅斯曾在布達佩斯簽署「布達佩斯安全保障備忘錄」，承諾保護烏克蘭安全，藉此交換基輔放棄核武。

獨立報18日報導，哈芬登郵報（HuffPost）近日聯絡白宮，詢問是哪方決定在布達佩斯舉行美俄峰會，李維特回覆：「你老母決定的。」（your mom did）白宮通訊主任張振熙事後也附合「你老母」，並在社群轉發相關報導貼文。

哈芬登郵報記者進一步詢問李維特是否認為這樣的回應好笑時，李維特發火開罵：「真正好笑的是你竟然覺得自己是個記者。你只是個沒人認真看待的極左垃圾。」

她接著嗆聲，「連你媒體同業都不把你當回事，只是不敢當面說。別再問我那些虛偽、有偏見又滿嘴胡扯的問題。」

獨立報隨後隨後詢問白宮認為「你老母」這樣的回覆是否恰當時，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）回應：「非常恰當」，並批評發問的記者根本不是「真正的記者」，而是民主黨的政治行動者。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 普亭

