川普拒提供戰斧飛彈 烏克蘭人對白宮會談結果失望

美國總統川普昨天在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並表示他傾向於不出售長程戰斧飛彈給基輔，烏克蘭人今天對此決定表達失望。

美聯社報導，川普曾暗示，華府可能會提供烏克蘭所需的長程飛彈，基輔認為這將有助於迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）坐上談判桌。

然而，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最終空手而歸，這一結果讓基輔街頭的許多人感到沮喪，但並不意外，他們仍堅定決心結束俄羅斯持續3年半的入侵。

烏克蘭軍人溫尼琴科（Roman Vynnychenko）告訴美聯社，他認為向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）飛彈只是一場政治「遊戲」。他說：「烏克蘭不會得到那些飛彈。」

溫尼琴科表示，無論美國是否提供援助，烏克蘭仍需自行採購新武器，尤其是在俄羅斯無人機與飛彈持續攻擊民用基礎設施的情況下。

俄羅斯於2022年2月入侵這個鄰國，掀起長達3年半的衝突，並演變成一場消耗戰，戰線綿延烏克蘭東部與南部的1250公里。

自川普重返白宮9個月以來，他已多次公開表露對這場衝突的沮喪情緒。近幾周，他對普亭的耐性漸漸消磨，並對協助烏克蘭贏得戰爭表現出更大意願，包括提供戰斧飛彈。

但川普16日與普亭進行長時間的電話交談，並宣布他計劃在未來幾周內於匈牙利布達佩斯與這位俄羅斯領導人會面之後，川普的態度再次發生轉變。

這些會談重新燃起人們對透過外交途徑結束戰爭的希望。但經歷多次失敗的嘗試後，烏克蘭人對短期內出現重大突破仍持懷疑態度。

在此同時，烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯持續對烏克蘭進行空襲，一夜間共發射3枚飛彈及164架無人機，其中烏克蘭部隊擊落了136架無人機。