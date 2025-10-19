快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

川普拒提供戰斧飛彈 烏克蘭人對白宮會談結果失望

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普昨天在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並表示他傾向於不出售長程戰斧飛彈給基輔，烏克蘭人今天對此決定表達失望。

美聯社報導，川普曾暗示，華府可能會提供烏克蘭所需的長程飛彈，基輔認為這將有助於迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）坐上談判桌。

然而，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最終空手而歸，這一結果讓基輔街頭的許多人感到沮喪，但並不意外，他們仍堅定決心結束俄羅斯持續3年半的入侵。

烏克蘭軍人溫尼琴科（Roman Vynnychenko）告訴美聯社，他認為向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）飛彈只是一場政治「遊戲」。他說：「烏克蘭不會得到那些飛彈。」

溫尼琴科表示，無論美國是否提供援助，烏克蘭仍需自行採購新武器，尤其是在俄羅斯無人機與飛彈持續攻擊民用基礎設施的情況下。

俄羅斯於2022年2月入侵這個鄰國，掀起長達3年半的衝突，並演變成一場消耗戰，戰線綿延烏克蘭東部與南部的1250公里。

自川普重返白宮9個月以來，他已多次公開表露對這場衝突的沮喪情緒。近幾周，他對普亭的耐性漸漸消磨，並對協助烏克蘭贏得戰爭表現出更大意願，包括提供戰斧飛彈。

但川普16日與普亭進行長時間的電話交談，並宣布他計劃在未來幾周內於匈牙利布達佩斯與這位俄羅斯領導人會面之後，川普的態度再次發生轉變。

這些會談重新燃起人們對透過外交途徑結束戰爭的希望。但經歷多次失敗的嘗試後，烏克蘭人對短期內出現重大突破仍持懷疑態度。

在此同時，烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯持續對烏克蘭進行空襲，一夜間共發射3枚飛彈及164架無人機，其中烏克蘭部隊擊落了136架無人機。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 澤倫斯基

延伸閱讀

全美數百萬人響應無王日 抗議川普強硬政策

「不要國王」抗議行動再起 華府大批民眾走上街頭

全美再現「無王日」 反川普群眾聚集紐約時報廣場

指標產品稅率 川普悄悄放寬

相關新聞

川普拒提供戰斧飛彈 烏克蘭人對白宮會談結果失望

美國總統川普昨天在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，並表示他傾向於不出售長程戰斧飛彈給基輔，烏克蘭人今天對此決定表達失望

援烏克蘭「戰斧」飛彈有變 川普籲就地停戰

美國總統川普十七日與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面。川普表明，自己強烈建議俄烏應達成協議，在俄烏戰場上「就地停戰」，...

美專家：「戰斧」飛彈庫存少 上手難度高

華盛頓郵報十七日報導，烏軍正逐漸注重用遠程飛彈和無人機深入攻擊俄羅斯境內，目前首要目標是俄國能源基礎設施，美製「戰斧」飛...

美掌控攻擊否決權 烏克蘭即使獲戰斧飛彈也要依賴導航

烏克蘭與俄羅斯的和平協議談判未能成功，川普總統16日與俄總統普亭通電話、17日在白宮與烏總統澤倫斯基會面。通話結束後，川...

戰斧飛彈可搭載核彈頭 射程2500公里 非其他援烏武器可比

戰斧飛彈射程超可過2000公里（1242哩）並能搭載核彈頭，性質非先前西方其他援烏武器可比。

美烏會議氣氛緊張！美媒：川普暫拒供戰斧飛彈 澤倫斯基空手而回

美國總統川普17日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，Axios引述2位知情人士報導，會議氣氛緊張，川普告訴澤倫斯基，不打算提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。