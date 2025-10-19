IAEA：烏克蘭核電廠電線修繕展開 確保核安

聯合國國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭札波羅熱核電廠附近落實停火後，電廠外部受損電線得以展開修復工作，這對確保核安至關重要。

札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）自2022年3月被俄羅斯軍隊占領以來，今年9月23日已是第10度斷電，這也是俄國入侵烏克蘭以來，電廠歷時最久的供電中斷。

自莫斯科（Moscow）掌控後，反應爐已全面停機。但核電廠本身仍需要電力來維持冷卻和安全系統運作，以避免災難發生。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上發文指出，電廠附近設立停火區後，電廠外部電線的修復工作啟動。

原子能總署表示，烏俄雙方都已經和原子能總署合作，讓這項「複雜的修復計畫」得以展開。「修復外部電線對於核安及核能設施安全至關重要。」

原子能總署隨後表示，修復工作大約要一週時間。

自斷電以來，這座歐洲最大的核電廠便仰賴備用柴油發電機維持冷卻系統運作。原子能總署表示，反應爐依然有效冷卻，目前安全穩定。

札波羅熱核電廠位於第聶伯河（Dnieper）城鎮安赫德（Enerhodar）附近，靠近前線。在戰爭爆發前，廠內的6座反應爐供應了烏克蘭約1/5電力，如今核反應爐已停機。