援烏戰斧有變 川普籲就地停戰

美國總統川普十七日與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面。川普表明，自己強烈建議俄烏應達成協議，在俄烏戰場上「就地停戰」，各自宣稱戰勝，並停止殺戮。美國新聞網站Axios同日報導，一位消息人士形容這場兩個半小時的「川澤會」氣氛並不輕鬆；另一位消息人士更直言氣氛很差。

十七日是川普一月回任以來，白宮第三次的川澤會，兩人在媒體前皆盡量態度友善，川普稱讚澤倫斯基是強有力領袖，也稱讚其穿著；澤倫斯基則恭喜川普在加薩戰爭上取得和平進展。

澤倫斯基說，俄烏需先對話、也需停火，烏克蘭想停火，但俄羅斯總統普亭還沒準備好和平，因此烏克蘭需川普幫忙。澤倫斯基還說，打算向川普提出烏方需求，使普亭坐上談判桌，烏克蘭願以任何形式對話，俄烏雙邊會談或美俄烏三方會談均可。

澤倫斯基重申，對烏克蘭最重要的是強健安全保證，北約（ＮＡＴＯ）是首選，美烏達成雙邊安全保證也很重要，且由於美國很強大，故這會是最重要的協議。

澤倫斯基提到，烏克蘭擁有龐大的無人機產業，美國能獲得成千上萬架的烏克蘭無人機，烏方也能協助美方加強生產製造無人機。媒體提問基輔是否提議用烏克蘭無人機交換美製「戰斧」飛彈，澤倫斯基也不迴避。

川普對此說，對這樣的交換有興趣，美國雖產製很多無人機，但也向其他國家購買無人機，他有義務未雨綢繆做好戰略儲備；但美國寧願烏克蘭不需要戰斧、寧願俄烏終戰，希望俄烏和平能盡快到來，就不必去考慮戰斧的事。

被媒體問到普亭是否只想拖時間，根本無意讓俄烏戰爭落幕，川普答道，「對，我擔心；不過我這輩子都被最厲害的人耍過，但我都能脫身。所以就算普亭想拖點時間，那也沒關係；我認為，他是真的想達成協議」。

會後川普在自創社媒真實社群寫道，川澤會既有趣又友好，他還告訴澤倫斯基及普亭「就此打住的時候到了」，俄烏雙方血都流太多了，就讓歷史來評斷，讓大家各自和平回家。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十七日的報導及前述的Axios報導稱，澤倫斯基原希望此行在離開華府時能獲川普政府對援烏新武器的承諾，但發現在十六日雙普通話後，川普的想法又變。知情人士說，川普十七日當面明言，此時援烏戰斧可能破壞他的外交作為；川普的口氣很嚴厲，有幾次措辭強烈、有幾次甚至有些情緒。