連結美俄 克宮拋白令海峽隧道

聯合報／ 編譯盧炯燊茅毅／綜合報導

路透十七日報導，克里姆林宮特使德米特里耶夫十六日深夜建議，俄美應在白令海峽下興建一條「普亭–川普（雙普）」鐵路隧道，以連結兩國、開啟對天然資源的共同開發，並「象徵團結」。

德米特里耶夫是俄羅斯總統普亭的投資特使，也是俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（ＲＤＩＦ）負責人。他設想的此一建設計畫由莫斯科及「幾個國際夥伴」斥資八十億美元（約台幣二四七四億元），在八年內興建一條約一一二點七公里的鐵路與貨物連結。

川普十七日在川澤會時被媒體問到該構想時說，「很有趣」。川普並問一旁的澤倫斯基對此有何看法，澤倫斯基則答道，「我可不開心」，引起現場的美方人士笑聲。

德米特里耶夫已和美國中東特使威科夫建立工作關係，並建議美國幾家能源大公司可以參與俄國在北極的計畫，還提議由美國的隧道建築公司「鑽洞公司」興建這條隧道，而該公司由昔日的川普盟友、美國科技富豪馬斯克擁有。

五十歲的德米特里耶夫來頭不小，他畢業於美國史丹福大學和哈佛大學商學院，曾在高盛集團與麥肯錫等美國金融機構任職，是普亭團隊中的美俄談判要角，一直低調扮演克宮特使的角色。

白令海峽最窄處寬約八十二公里，將俄國西伯利亞楚科奇自治區與美國阿拉斯加州隔開。白令海峽有兩座小島，主權分屬俄、美，兩島間僅相距約三點九公里。至少一五○年前就有人提出連接楚科奇與阿拉斯加的構想，目前在技術上已可行。

德米特里耶夫在社媒Ｘ寫道，美俄經白令海峽連接起來的夢想，反映出一個經久不息的願景，即從一九○四年的西伯利亞–阿拉斯加鐵路，到俄國二○○七年的計畫；ＲＤＩＦ研究現有方案，包括連結美國、加拿大、俄國、中國大陸四國的鐵路，並將支持其中最可行的方案。

德米特里耶夫指稱，上世紀美蘇兩極對抗時有人提議在白令海峽興建一條名為「甘迺迪–赫魯雪夫世界和平橋」的計畫。德米特里耶夫也向馬斯克喊話，用「雙普隧道」連接美俄、美洲與非洲–歐亞大陸，這條隧道也象徵團結；傳統隧道的興建成本逾六五○億美元（約台幣兩兆元），但「鑽洞公司」擁有的技術可降至八十億美元以下。馬斯克則尚未對此公開置評。

