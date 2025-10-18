美烏會議氣氛緊張！美媒：川普暫拒供戰斧飛彈 澤倫斯基空手而回

美國總統川普17日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，Axios引述2位知情人士報導，會議氣氛緊張，川普告訴澤倫斯基，不打算提供戰斧飛彈，至少目前不會。

川普前一天才與俄羅斯總統普亭進行長時間通話，澤倫斯基原希望此行能爭取新一輪軍援，卻發現川普的心態完全不同。消息人士透露，川普明確表示，此刻的首要任務是外交，並認為提供戰斧飛彈恐損及相關談判。

一位消息人士說，這場會議「並不輕鬆」。他還說，「沒有人大聲爭執，但川普很強硬」。另一位消息人士則簡單地表示：「很糟糕」。他補充說：「川普在會中發表幾次強烈聲明，有些時候情緒有點激動。」

川普向澤倫斯基通報他與普亭的通話內容，強調美方目前提出的外交解決方案是前線就地凍結，但這對烏方而言難以接受。會面持續約兩個半小時後突然結束。川普說：「我想我們結束了，看看下周會發生什麼。」他指的是美俄兩國總統計畫在布達佩斯進行的會談。

川普會後在真實社群發文，暗示自己的立場。他形容會議「有趣」且「友好」，並表示已告訴澤倫斯基和普亭，是時候「就停在他們現在的位置，讓雙方都能宣稱勝利，由歷史評判！」隨後前往海湖莊園，未接受媒體提問。白宮尚未立即回應Axios的置評請求。

澤倫斯基舉行記者會時證實，他與川普在會中確實討論過戰斧飛彈，但雙方決定不公開討論此事，因為美國希望避免衝突升級。被問及是否感到樂觀時，澤倫斯基說：「我很現實。」但消息人士透露，澤倫斯基其實在戰斧飛彈問題上相當堅持，但川普堅決反對，不留彈性。

烏克蘭總統幕僚長會前透露，澤倫斯基此行的首要目標，是爭取川普承諾不僅提供戰斧飛彈，還包括烏克蘭希望獲得的各類武器系統。不過，川普並未做出任何此類承諾。