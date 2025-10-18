美烏會談之後 川普避談戰斧飛彈 籲烏達成和平協議

美國總統川普17日表示，他建議澤倫斯基達成和平協議，於原地停戰，讓雙方都宣稱勝利，停止繼續殺戮。

川普17日與澤倫斯基在白宮見面，雙方都表達友善態度，川普稱讚澤倫斯基是有力量的領袖，也稱讚他的穿著；澤倫斯基則恭喜川普為以哈衝突取得和平。

澤倫斯基發言時表示，烏俄需要先談話、需要停火，他表示，烏克蘭想要停火，但俄羅斯總統普亭沒有達成和平的意願，所以他們需要川普的幫忙；澤倫斯基說，他計畫向川普提出烏克蘭的需求，讓俄國總統普亭可以坐上談判桌。

澤倫斯基說，烏克蘭願意以任何形式對話，雙邊會談或三方會談都沒有問題，他們只是想要取得和平。

澤倫斯基說，對烏克蘭而言，最重要的是強壯的安全保證，北約是最好的選擇，烏美之間達成雙邊安全保證也非常重要；澤倫斯基說，這會是最重要的協議文件，因為美國非常強大。

川普日前表示，烏克蘭希望向美國取得戰斧飛彈，澤倫斯基17日表示，烏克蘭擁有龐大的無人機產業，美國可以獲得烏克蘭成千上萬的無人機，烏克蘭也可以協助美國強化無人機的生產製造。

針對媒體提問烏克蘭是否建議用無人機交換戰斧飛彈，澤倫斯基同意說，烏克蘭向美方提議，願意用無人機來交換戰斧飛彈。

川普16日宣布，他與普亭通話，計畫與普亭在匈牙利布達佩斯再度會面，以期結束烏克蘭戰爭；盡管澤倫斯基表態說，願意和普亭面對面，川普17日仍表達出澤倫斯基參與會議的機會不大。

外界評估川普與澤倫斯基17日會面聚焦烏克蘭能否取得戰斧飛彈，澤倫斯基也說，他們雖然有無人機，但沒有戰斧飛彈。

對於烏克蘭用無人機交換戰斧飛彈的提議，川普表示，美國對這樣的交換也有興趣，指美國生產製造很多無人機，但也向其他國家購買無人機，他有義務未雨綢繆，做好戰略儲備；不過，川普也說，美國寧可烏克蘭不需要戰斧飛彈、寧可戰爭結束，希望俄烏之間能盡快達成和平，不必想到戰斧飛彈。

川普會後則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與澤倫斯基的會面非常有趣和誠摯，但川普說，他告訴澤倫斯基是時候停止殺戮，達成和平協議；川普說，他也這樣強烈地建議普亭。

川普說，流得血已經夠多了，俄烏應該原地停站，共同宣稱勝利，讓歷史決定最後的結果；川普說，不要再開槍、不要再有死亡，不要再花龐大、無法持續下去的資金；川普表示，不要再打了，讓大家各自和平回家。