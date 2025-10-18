川普承認普亭恐在拖時間 現在供烏戰斧飛彈還太早

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天承認，俄羅斯總統普亭同意舉行新一輪高峰會，可能是為了爭取時間，但他仍相信普亭希望結束烏克蘭戰爭，表示現在向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈還太早。

法新社報導，川普今天在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，當記者詢問是否擔心普亭（Vladimir Putin）只是想拖延時間時，川普回答：「是的，我擔心。」

他接著說：「我這一生都被最厲害的人耍過，但我都能脫身。所以，即使他想拖一點時間，也沒關係。不過我覺得我很擅長這種事。我認為他是真的想達成協議。」

川普表示，現在向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈還太早些，希望能先與俄羅斯達成和平。

他對記者說：「希望他們不需要（那些飛彈）。希望我們能在不必考慮戰斧飛彈的情況下，讓這場戰爭結束。」

川普還表示，他有信心能讓普亭結束這場2022年以來的入侵行動，並提到他前一天才與這位克里姆林宮領導人通過電話。

美俄總統同意在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行高峰會，這將是8月在阿拉斯加（Alaska）會面未達任何和平協議後的首次會談。

然而，來訪的澤倫斯基態度保留，他表示普亭「還沒準備好」和平，這是澤倫斯基自川普重返白宮以來第3次訪問華府。

烏克蘭近幾週一直在向華府遊說，希望獲得戰斧巡弋飛彈，認為這些長程飛彈可以對俄羅斯施壓，迫使其結束這場戰爭。

但在澤倫斯基訪問前夕，普亭在通話中警告川普不要提供這些武器，稱此舉可能使戰事升溫，並危及和平談判。

目前俄羅斯占領烏克蘭約1/5領土，其中大部分已被戰火摧毀。

俄羅斯國防部今天宣布，已奪下烏克蘭第聶伯羅（Dnipropetrovsk）與哈爾科夫（Kharkiv）地區3個村莊。

