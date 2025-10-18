川普稱俄欲終結戰爭 澤倫斯基：普亭尚未準備談和
美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基會面，川普表示俄羅斯希望終結烏克蘭戰爭，但澤倫斯基認為莫斯科仍打算繼續入侵行動。
綜合法新社報導，川普今天在白宮會晤澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，澤倫斯基稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「還未準備」談和，但川普表示普亭「想要結束這場戰爭」。
川普指出，目前向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的時機尚未成熟，並稱希望能先與俄羅斯達成和平。
川普說：「希望他們不需要用到它。希望我們能在不必考慮『戰斧』之前就結束這場戰爭。」
