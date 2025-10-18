川普稱俄欲終結戰爭 澤倫斯基：普亭尚未準備談和

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天與烏克蘭總統澤倫斯基會面，川普表示俄羅斯希望終結烏克蘭戰爭，但澤倫斯基認為莫斯科仍打算繼續入侵行動。

綜合法新社報導，川普今天在白宮會晤澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，澤倫斯基稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「還未準備」談和，但川普表示普亭「想要結束這場戰爭」。

川普指出，目前向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的時機尚未成熟，並稱希望能先與俄羅斯達成和平。

川普說：「希望他們不需要用到它。希望我們能在不必考慮『戰斧』之前就結束這場戰爭。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

美中貿易代表擬17日晚間見面 美財長：相信情勢已緩和

川普：對陸高關稅無法持續 和習近平相處融洽

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

相關新聞

川普與普亭熱線2.5小時 敲定2周內匈牙利碰面

在烏克蘭總統澤倫斯基十七日訪問白宮前夕，美國總統川普十六日與俄羅斯總統普亭通話。通話後川普在自創社媒真實社群寫道，該通話...

川普轉念了！支持烏克蘭攻擊俄國能源設施

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十六日引述兩位知情人士報導，在阿拉斯加八月的美俄「雙普會」後，川普改變心意，支持烏克蘭攻擊俄...

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏克蘭擬用無人機向美國交換戰斧飛彈，並表示，他希望與美國達成雙邊安全保證。

川普與普丁兩周內會面 俄烏停火有望取得突破

在烏克蘭總統澤倫斯基17日訪問白宮和美國總統川普會談前夕，川普16日與俄羅斯總統普丁通話，隨後在自家社群媒體Truth ...

牽動美俄烏神經 認識戰斧巡弋飛彈

美國總統川普會否提供烏克蘭戰斧飛彈，成為俄烏雙方關切焦點。戰斧飛彈射程超可過2000公里並能搭載核彈頭，性質非先前西方其...

提戰斧飛彈逼談判？川普與普亭通話2.5小時 將在匈牙利再會面

以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)簽署加薩和平協議後，川普總統轉而聚焦俄烏戰爭；他16日與俄羅斯總統普亭(...

