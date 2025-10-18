澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏克蘭擬用無人機向美國交換戰斧飛彈，並表示，他希望與美國達成雙邊安全保證。

美國總統川普17日與澤倫斯基在白宮會面，澤倫斯基表示，俄烏需要停火，他表示，烏克蘭想要停火，但俄羅斯沒有表現出這樣的意願，所以他們需要川普的幫忙；澤倫斯基說，他計畫向川普提出烏克蘭的需求，讓俄國總統普亭可以坐上談判桌。

澤倫斯基說，烏克蘭願意以任何形式對話，雙邊會談或三方會談都沒有問題，他們只是想要取得和平。

澤倫斯基說，對烏克蘭而言，最重要的是強壯的安全保證，北約是最好的選擇，烏美之間達成雙邊安全保證也非常重要；澤倫斯基說，這會是最重要的協議文件，因為美國非常強大。

川普日前表示，烏克蘭希望向美國取得戰斧飛彈，澤倫斯基17日表示，烏克蘭擁有龐大的無人機產業，美國可以獲得烏克蘭成千上萬的無人機，烏克蘭也可以協助美國強化無人機的生產製造；針對媒體提問，澤倫斯基同意說，烏克蘭有向美方做出提案，願意用無人機來交換戰斧飛彈。

川普對此表示，美國對這樣的交換也有興趣，指美國生產製造很多無人機，但也向其他國家購買無人機，他有義務未雨綢繆，做好戰略儲備；不過，川普也說，美國寧可烏克蘭不需要戰斧飛彈、寧可戰爭結束，

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

