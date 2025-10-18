川普與普丁兩周內會面 俄烏停火有望取得突破

在烏克蘭總統澤倫斯基17日訪問白宮和美國總統川普會談前夕，川普16日與俄羅斯總統普丁通話，隨後在自家社群媒體Truth Soical寫道，雙方通話卓有成效，預期大約未來兩周內將在匈牙利首都布達佩斯與普丁會面，看好此次峰會有望在俄烏停火問題上取得突破。

川普與普丁之前曾於8月15日在阿拉斯加會面，但未能取得外交突破，如今是在拋出供應烏克蘭戰斧飛彈的想法後，才又再出現新進展。

川普16日稍晚在橢圓形辦公室對記者表示，「我認為阿拉斯加那次其實鋪好了路」，「我認為我們會成功，會挽救許多生命」。他也說，國務卿盧比歐會先跟俄羅斯官員會談。

川普也告訴記者，在電話中，他也跟普丁談到美國提供戰斧飛彈給烏克蘭的可能性，而普丁「並不喜歡這個構想」。川普還說，美國不能「耗盡」自己的戰斧飛彈庫存。

路透指出，川普在通話後的語氣轉為緩和，令外界質疑美國近期是否會對烏克蘭提供這項支持，已發歐洲對美國可能向莫斯科讓步的擔憂。

已經抵達華盛頓的烏克蘭總統澤倫斯基表示，普丁尋求談判的決定，意味他處於守勢。

克里姆林宮高階幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）向媒體表示，普丁在通話中對川普說，提供烏克蘭長程飛彈將傷害和平進程以及美俄關係。鄂夏柯夫同時證實，普丁同意和川普再度會面，但並未透露確切時間。

匈牙利總理奧班同日在X上寫道，「美俄總統的會面計畫，對全球愛好和平的人來說，是很棒消息。我們匈牙利準備好了！」美聯社報導，奧班在歐盟領袖中對俄國最友好，他一直尋求成為莫斯科和華府之間的橋梁。奧班17日接受匈牙利國營電台訪問時指出，他長期反對西方向烏克蘭提供軍事與財政援助、抵禦俄羅斯侵略，這正是促成布達佩斯成為會談地點的原因之一。

烏克蘭和匈牙利的關係也日益緊張，澤倫斯基上月譴責匈牙利無人機跨越邊境進入烏克蘭，奧班則是反擊說烏克蘭並非主權獨立國家。

另外，巴西外交部長維艾拉與美國國務卿盧比歐16日在白宮舉行會談，雙方確認將安排巴西總統魯拉與川普於11月舉行正式會晤。這是自7月美、巴兩國關係陷入緊張以來，首次高層面對面接觸，標誌著雙邊關係可能出現轉機。