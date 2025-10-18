川普轉念了！支持烏克蘭攻擊俄國能源設施

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十六日引述兩位知情人士報導，在阿拉斯加八月的美俄「雙普會」後，川普改變心意，支持烏克蘭攻擊俄羅斯能源目標。

在前述的美俄峰會未能帶來俄烏和平協議後，美國已增加和烏克蘭的情資共享，包含對更深入俄境的目標情資，作為美國戰略轉換的一環。美烏均希望因此將重啟八月雙普會後與俄國停滯的談判。

各界預料澤倫斯基十七日在白宮和川普會談時，將向川普爭取提供更多能攻擊俄國境內目標的遠程武器。這兩位知情人士說，如此將聚焦俄國能源相關地點及設施情報提供給基輔的轉變，是在前述的雙普會後出現，而川普政府此前是告訴基輔，這些俄境目標屬於打擊「禁區」。白宮則未對該報導置評。

在八月雙普會後，美國隨即已試圖加大對普亭的施壓力道，包括在美烏情報共享上有所改變，川普政府希望藉此將改變普亭對是否持續俄烏戰爭的算計。

一位知情人士說，在美方同意下，烏方現已採取鎖定俄國能源相關基礎設施的審慎策略。該人士還說，由於俄烏戰爭的前線被有效凍結，且鏖戰三年多來雙方的死傷人數共破百萬，因此烏克蘭認為，鎖定俄國能源基礎設施是能帶來戰略效果的極少數剩餘方法之一。

尚不清楚自俄國二○二二年二月侵烏以來，俄國還有多少能源相關目標毫髮無損，以及烏克蘭是否保有能成功摧毀深入俄境設施的遠程攻擊能力，而這些資料數據將有助證明目前的戰略最終能否成功。澤倫斯基說，烏軍需美國給予更多幫助，自八月雙普會以來的幾周內，他屢屢請求美國提供美製遠程武器。

另一位知情人士也說，川普本人已多次對烏克蘭擁有直接攻擊莫斯科或聖彼得堡能力的可能性表達驚訝，包含在最近幾次和澤倫斯基通話時。在八月雙普會的一次通話中，川普問澤倫斯基，烏軍是否有能力襲擊這兩座俄國主要城市。澤倫斯基則答道，若烏軍擁有合適武器就能辦到。

與此同時，美國已增加美烏情報共享，並批准售烏三三五○枚增程攻擊彈藥（ＥＲＡＭ），作為最近批准的八點二五億美元（約台幣二五五點三億元）對烏軍售一環。且兩位知情美國官員表示，川普政府並未對基輔能如何運用這些彈藥列出任何明確限制。