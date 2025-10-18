川普與普亭熱線2.5小時 敲定2周內匈牙利碰面

在烏克蘭總統澤倫斯基十七日訪問白宮前夕，美國總統川普十六日與俄羅斯總統普亭通話。通話後川普在自創社媒真實社群寫道，該通話卓有成效，兩人將在匈牙利布達佩斯舉行「雙普會」。他十六日稍晚在白宮橢圓辦公室指稱，很可能將在兩周內和普亭會面。

白宮發言人李維特說，兩人通話逾兩小時；普亭高階幕僚鄂夏柯夫則說，兩人通話兩個半小時。川普在前述的發文表示，「普亭恭喜我和美國在中東實現偉大的和平成就，他說這是幾世紀以來人們一直夢寐以求。我真的相信，中東的成功將有助我們旨在達到俄烏終戰的談判」。

美俄高階顧問會 下周先行

川普也寫道，「普亭感謝美國第一夫人梅蘭妮亞對兒童事業的投入；我倆這次也花很多時間討論俄烏戰後俄美間的貿易問題。在該通話的尾聲，我們都同意下周舉行一次高階顧問會議。美方的頭幾場會議將由國務卿魯比歐與其他好幾位待指定的人員領銜，會議地點則未定」。

川普在該發文中提到，「接著我將與普亭在協議的地點，即匈牙利布達佩斯會面，看看能否終結俄烏間這場『不光彩』的戰爭。我和澤倫斯基十七日將在橢圓辦公室會面，討論我與普亭的通話及其他事宜。我相信此次的電話會談取得重大進展」。

匈牙利總理：已準備好了

普亭特使德米崔耶夫十六日以正面且卓有成效形容這次通話。匈牙利總理奧班同日在社媒Ｘ寫道，「美俄總統的會面計畫，對全球愛好和平的人是很棒消息。我們匈牙利準備好了！」他十七日也在國營廣播電台節目中宣稱，布達佩斯基本上是全歐現在唯一能舉辦這類領袖會議的地方，主因在於「匈牙利幾乎是這三年來唯一支持和平的國家」。

雙普會八月才在美國阿拉斯加舉行，但未能在俄烏和平上取得外交突破。鄂夏柯夫表示，這次通話由俄方提出，「極為坦承又充滿信任」，普亭向川普強調，美國提供戰斧飛彈給烏克蘭，並不會扭轉當前的俄烏戰場局勢，只會對美俄關係造成嚴重損害，更別提和平解決俄烏戰爭的可能性。

鄂夏柯夫表示，魯比歐和俄國外長拉夫羅夫今後幾天內將進行討論，為雙普會做準備，具體時日端視前置作業進展而定。

戰斧援烏 川普問普亭意見

川普十六日稱，自己在通話時問普亭，「要是我將幾千枚戰斧給你的對手（澤倫斯基），你介意嗎？」川普還說，美國不能耗盡本國的戰斧庫存。他自詡「這輩子都在做交易；我想我們即將把事情搞定，但願很快」。

烏克蘭外長西比哈則在Ｘ寫道，美俄領袖十六日的通話表明，即使只是討論戰斧，就已迫使普亭回頭與美國對話。