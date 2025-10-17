白宮官員：美印會談富成效 印度已將俄油進口砍半
美國白宮官員今天告訴路透社，美國和印度已舉行富有成效的貿易會談，且印度煉油業者已將俄羅斯石油進口量削減50%。
然而，印度消息人士表示，目前尚未看到進口量有明顯削減，不過可能會反映在今年12月或明年1月的進口數據中。
消息人士指出，煉油業者先前下的訂單已涵蓋11月裝載的船貨，其中也包括部分預計12月抵達的貨物。
他們補充表示，印度政府尚未通知煉油業者有關削減俄羅斯進口量的要求。
印度石油部及所有採購俄羅斯石油的印度煉油業者，皆未立即回應路透社的置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言