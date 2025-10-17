白宮官員：美印會談富成效 印度已將俄油進口砍半

快訊

中央社／ 華盛頓/新德里16日綜合外電報導

美國白宮官員今天告訴路透社，美國和印度已舉行富有成效的貿易會談，且印度煉油業者已將俄羅斯石油進口量削減50%。

然而，印度消息人士表示，目前尚未看到進口量有明顯削減，不過可能會反映在今年12月或明年1月的進口數據中。

消息人士指出，煉油業者先前下的訂單已涵蓋11月裝載的船貨，其中也包括部分預計12月抵達的貨物。

他們補充表示，印度政府尚未通知煉油業者有關削減俄羅斯進口量的要求。

印度石油部及所有採購俄羅斯石油的印度煉油業者，皆未立即回應路透社的置評請求。

