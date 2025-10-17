牽動美俄烏神經 認識戰斧巡弋飛彈

美國總統川普會否提供烏克蘭戰斧飛彈，成為俄烏雙方關切焦點。戰斧飛彈射程超可過2000公里並能搭載核彈頭，性質非先前西方其他援烏武器可比。

天空新聞網（Sky News）指出，美國雷神（Raytheon）公司製造的戰斧（Tomahawk）是一種長程巡弋飛彈，使用噴射發動機推進並有GPS精確導引。目前美、英、澳洲與荷蘭等多國都有使用這款平均每枚價格約130萬美元的戰場利器。

戰斧飛彈長約6公尺，裝有約450公斤的彈頭，最新型號已能在目標附近「遊蕩」（loiter），並能在飛行中重新編程改換攻擊目標。戰斧雖為亞音速飛彈，但能沿地貌低空飛行，使地面雷達難以偵測。

烏克蘭目前的西方援助武器，包括英國風暴暗影（Storm Shadow）巡弋飛彈與美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程僅約240到320公里，除打擊目標必須相對接近烏克蘭邊界外，也不具備搭載核彈頭能力。

對烏克蘭而言，重要的是戰斧飛彈擁有約2500公里的射程，將能大幅擴增烏克蘭打擊俄羅斯境內的範圍；對俄國而言，能搭載核彈頭的戰斧飛彈介入戰場非同小可，形勢遠比西方援烏其他武器嚴峻。

戰斧通常從軍艦或潛艦發射，若要提供給烏克蘭，可能需要搭配像「泰風」（Typhon）中程飛彈所用、可從陸地發射的系統。

戰斧飛彈是在1991年波灣戰爭初試啼聲；最近則是英、美海軍用來打擊葉門「青年運動」（Houthi）叛軍目標。

軍事專家認為，雖然戰斧對烏克蘭是「極有價值的武器」，但應不足以成為扭轉戰局的「關鍵」。

Axios新聞網指出，即便川普同意提供戰斧給烏克蘭，目前也不清楚美國能從自有庫存中拿出幾枚。此外，能供戰斧陸射的系統數量也非常有限。

美國與烏克蘭的專家還認為，美方最終可能只提供較舊型號的戰斧飛彈，而這些舊型號較易被俄國防空系統攔截。