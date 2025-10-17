川普暗示援烏戰斧有變　報告稱俄用北韓集束彈藥

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，計劃兩週內再與俄國總統蒲亭會面討論如何結束俄烏戰爭，還暗示不會很快決定是否援烏戰斧飛彈；與此同時，有報告稱俄軍在無人機上裝北韓集束彈藥。

川普預訂明天在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面，但他今天與蒲亭通話，達成兩人將在匈牙利首都布達佩斯會面共識，不過具體日期尚未公布。

川普在社媒「真實社群」（Truth Social）發文，稱與蒲亭的通話「極富成效」。兩人同意下週由美國國務卿盧比歐負責先進行雙邊高階幕僚團會議，之後將安排川普與蒲亭在布達佩斯面對面會談。

華爾街日報指出，川普近期於公開與私下場合透露傾向提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈，但在與蒲亭通話後，援烏戰斧可能生變。

川普今天下午對記者表示，他暫無即刻向烏克蘭提供戰斧飛彈的計畫。他說通話時與蒲亭「有稍微討論到」戰斧飛彈，但說這些武器對美國本身也很重要。

川普說：「我們不能把國家榨乾，它們（戰斧飛彈）非常重要、強大、精準，但我們自己也需要。所以我不知道這事要怎麼做。」

川普說他在通話中問蒲亭「若我給你的對手幾千枚戰斧，你會介意嗎」，蒲亭表示「不喜歡這個想法」。

蒲亭的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，蒲亭在通話時警告川普，給烏克蘭戰斧飛彈也無法改變戰場形勢，還會重創美俄關係。

川普與澤倫斯基17日會面除將討論戰斧飛彈外，預計還會討論到其他遠程武器，包括美國放寬援烏武器攻擊俄國境內目標的限制。拜登政府時提供基輔射程約320公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），但在川普任內，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）有權不讓ATACMS用於打擊俄國境內深入目標。

華盛頓郵報指出，俄方今天嘗試讓川普相信目前在戰場居上風者是俄國。川普常在戰場形勢聽信他國領袖意見，上月烏克蘭藉出席聯合國大會告訴川普俄軍正處劣勢，隨後川普就一改之前態度，稱他相信烏克蘭可以在軍事上擊敗俄國、將俄軍逐出烏克蘭。

鄂夏柯夫今天表示，俄軍目前在整條俄烏接觸線上完全掌控戰略主動權，基輔為此採取恐怖主義手段，攻擊民用目標與能源基礎設施，俄國被迫做出相應反擊。

歐洲一些官員認為澤倫斯基索求戰斧飛彈，與其說是為戰場之用，不如說想討個象徵意義，作為逼俄國上談判桌的手段。

紐約時報指出，一份今天發布的智庫報告指出，俄軍正在以裝有北韓集束彈藥的小型無人機在烏克蘭南部發動攻擊。

由設在英國獨立研究團體「衝突軍備研究所」（CAR）所發布的調查指出，北韓製的小型集束彈藥經改裝後掛在俄軍小型「第一人視角」（FPV）自殺無人機上。這類無人機會邊飛邊回傳影像，讓操作者更容易精準將無人機導向目標。

報告稱北韓小型集束彈藥的子彈頭，似仿製1991年波灣戰爭美軍的M42「雙效改良常規彈藥」（DPICM），體積只相當於一顆1號電池大小。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

