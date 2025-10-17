川普熱線普丁預計匈牙利會晤 俄烏戰爭迎轉折？

美國總統川普週四（10月16日）與普丁通話約兩個多小時，他在「真實社群」平台上發文稱，「我相信今天的通話取得了重大進展」，並暗示最快可能會在兩週後舉行美俄領袖峰會，但未公布確切日期；克裡姆林宮也證實正在安排會晤。

若這場美俄領袖峰會成真，將是繼今年8月的阿拉斯加峰會後，在川普重返白宮後第二次與普丁正式見面。美聯社報導稱，川普原本認為，他與普丁長期建立的關係有助於解決俄烏戰爭，但雙方在阿拉斯加峰會上並未達成外交突破，也讓川普大失所望。川普曾希望促成與普丁和澤倫斯基的三方領袖峰會，但最終並未實現。

自川普今年重返白宮以來，對俄羅斯的態度轉趨強硬，暗示美方將對其採取行動，但在川普與普丁會談後會延後實施相關措施。

美國前國務院官員佛瑞德（Dan Fried）稱，普丁企圖阻止美方對俄羅斯進一步施壓，但目前看來，「藉由對俄施壓來推動停火、促使其認真談判的可能性似乎正在減弱」。

在川普與普丁會面前，雙邊外交團隊將先行談判，美方代表為國務卿盧比奧（Marco Rubio），俄方則由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）率團，但地點尚未確定。

戰斧飛彈引俄羅斯擔憂

普丁的外交事務顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，這通電話是由俄方主動提議，並形容週四與川普的通話「非常坦誠且具信任感」。他說，普丁在通話中強調，如果川普真的向烏克蘭出售「戰斧飛彈」（Tomahawk），將對俄美兩國關係造成「重大損害」。

此前，川普曾表示他正在考慮向出售戰斧飛彈給烏克蘭，還曾說美國「擁有大量戰斧飛彈」，但週四卻改口稱：「我們確實有很多……但我們不能為了別國耗盡自己的庫存。」

川普在與普丁通話後也告訴記者：「他（普丁）當然不希望戰斧飛彈被拿給烏克蘭。」

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基預計在本週五赴白宮會晤川普，他週四也回應川普與普丁的通話，稱普丁主動尋求對話的舉動顯示普丁處於防守態勢，「我們看到，莫斯科一聽到戰斧飛彈的消息，就急著要恢復對話」。

澤倫斯基過去一直希望能獲得可讓烏克蘭直接打擊俄羅斯境內的武器。他主張，這樣的攻擊有助於施壓普丁，迫使對方更認真看待川普提出的直接談判要求。

美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）分析師蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，「提供戰斧既是政治決定，也是軍事決定」，但戰斧飛彈所需要的裝備和訓練可能會耗費數年，因此短期內對烏克蘭更有幫助的做法，是提供烏克蘭更多「增程攻擊飛彈」（ERAM）和「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。

選址布達佩斯有原因

川普與普丁將舉行峰會的地點選在匈牙利引起外界注意。由於普丁面臨戰爭罪指控，2023年遭國際刑事法院發布逮捕令，因此出訪的地點也受到限制。

此外，烏克蘭與匈牙利的關係近來日益緊張。澤倫斯基今年9月指控匈牙利無人機越境進入烏克蘭領空，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）卻稱烏克蘭「不是主權獨立的國家」。

歐爾班在X平台上發文：「美俄總統即將會面的消息，對世界上熱愛和平的人來說是個好消息。我們準備好了！」隨後又表示，已與川普通過電話，正在為美俄和平峰會做準備。

