快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透
美國海軍巡洋艦「聖喬治角號」2003年3月發射戰斧飛彈。路透

美國總統川普16日表示，計畫與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯會面，商討結束俄烏戰爭的事宜。雖然「雙普會」的具體日期尚未公布，但今年8月阿拉斯加美俄峰會後，川普促和俄烏的行動陷入僵局，如今拋出供應烏克蘭戰斧飛彈的想法後，才又再出現新進展。

華爾街日報報導，2位消息人士透露，川普近來在公開與私下場合表示傾向提供烏克蘭戰斧飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基17日在華府與川普會面，也預計會爭取美方提供戰斧飛彈。但川普與普亭通話後，似乎降低這種可能性。

川普當天下午在橢圓辦公室受訪時暗示，目前沒有計畫立即向烏克蘭提供戰斧飛彈。他透露，與普亭「稍微」討論過戰斧飛彈，並強調美國也有需求，稱「我們不能把自己的資源都用光」，戰斧飛彈「非常重要，非常強大，非常準確，非常好，但我們也需要。」

他還說，自己在通話中問普亭：「如果我把幾千枚戰斧給你的對手，你介意嗎？」，並稱普亭「不喜歡這個想法」，接著又反問：「你覺得他會說，『我很樂意收到戰斧飛彈』嗎？」

俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫轉述，普亭在通話中警告川普，向基輔提供飛彈「不會改變戰場局勢，但會對我們國家之間的關係造成重大損害」。

金融時報報導，戰斧飛彈是次音速巡弋飛彈，配備約450公斤彈頭，主要由美國海軍用來攻擊高價值且防守嚴密的陸上目標，每枚造價約170萬美元，射程可達2500公里，可打擊距離是拜登政府軍援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的8倍多，可從烏克蘭射抵俄國首都莫斯科。專家指出，美國更有可能提供一種攜帶常規彈頭，射程可達1600公里的型號。

澤倫斯基稍早在社群平台X寫道：「我們已經發現，莫斯科當局一聽到戰斧飛彈，就急於重啟對話。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則在社群平台X寫道：「美國總統川普和普亭今天的通話表明，即使只是在討論戰斧飛彈，就已迫使普亭回頭與美國對話。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

川普稱與普亭通話取得重大進展 兩人將在匈牙利會面

川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

川普將與普亭召開峰會 國際油價下挫逾1%

相關新聞

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

美國總統川普16日表示，計畫與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯會面，商討結束俄烏戰爭的事宜。雖然「雙普會」的具體日期尚未公...

川普速報／川普將在布達佩斯會普亭 稱與烏談判有進展

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普宣布將在布達佩斯與普亭會晤，稱烏克蘭和平談判「已有進展」；同日，美國商會提告政府10萬美元H-1B簽證費，批川普濫權。前國安顧問波頓則遭司法部起訴涉洩密，象徵川普第二任期的外交布局與內政風暴交錯升溫。

川普揭密：印度將停買俄油

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾，印度將停止向俄羅斯購買石油。印度一開始未證實也未否認，但幾個小時後印度外交部在新德里...

川普：將與普亭在匈牙利會面

川普總統今日表示，他將與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在匈牙利布達佩斯再度會面，以期結束烏克蘭戰爭。

川普突發文 稱正與俄國總統普亭通話

美國總統川普預定17日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。在這場會面前，川普16日突然在社群平台發文，表示他正在和俄羅斯總統普...

川普稱莫迪允停止採購俄能源 要中國、日本跟進

美國總統川普十五日說，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部發言人賈斯瓦十六日未對此正面答覆，僅稱會以印度人民的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。