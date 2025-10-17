威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

美國總統川普16日表示，計畫與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯會面，商討結束俄烏戰爭的事宜。雖然「雙普會」的具體日期尚未公布，但今年8月阿拉斯加美俄峰會後，川普促和俄烏的行動陷入僵局，如今拋出供應烏克蘭戰斧飛彈的想法後，才又再出現新進展。

華爾街日報報導，2位消息人士透露，川普近來在公開與私下場合表示傾向提供烏克蘭戰斧飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基17日在華府與川普會面，也預計會爭取美方提供戰斧飛彈。但川普與普亭通話後，似乎降低這種可能性。

川普當天下午在橢圓辦公室受訪時暗示，目前沒有計畫立即向烏克蘭提供戰斧飛彈。他透露，與普亭「稍微」討論過戰斧飛彈，並強調美國也有需求，稱「我們不能把自己的資源都用光」，戰斧飛彈「非常重要，非常強大，非常準確，非常好，但我們也需要。」

他還說，自己在通話中問普亭：「如果我把幾千枚戰斧給你的對手，你介意嗎？」，並稱普亭「不喜歡這個想法」，接著又反問：「你覺得他會說，『我很樂意收到戰斧飛彈』嗎？」

俄羅斯總統外交助理鄂夏柯夫轉述，普亭在通話中警告川普，向基輔提供飛彈「不會改變戰場局勢，但會對我們國家之間的關係造成重大損害」。

金融時報報導，戰斧飛彈是次音速巡弋飛彈，配備約450公斤彈頭，主要由美國海軍用來攻擊高價值且防守嚴密的陸上目標，每枚造價約170萬美元，射程可達2500公里，可打擊距離是拜登政府軍援的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）的8倍多，可從烏克蘭射抵俄國首都莫斯科。專家指出，美國更有可能提供一種攜帶常規彈頭，射程可達1600公里的型號。

澤倫斯基稍早在社群平台X寫道：「我們已經發現，莫斯科當局一聽到戰斧飛彈，就急於重啟對話。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則在社群平台X寫道：「美國總統川普和普亭今天的通話表明，即使只是在討論戰斧飛彈，就已迫使普亭回頭與美國對話。」