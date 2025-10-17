川普預期2週內會普亭 稱美國不能耗盡戰斧飛彈庫存

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他預期未來2週內將在匈牙利首都布達佩斯與俄羅斯總統蒲亭會面。川普並稱美國不能耗盡自身戰斧飛彈庫存，令人懷疑美國提供烏克蘭戰斧飛彈的可能性。

川普（Donald Trump）今天與蒲亭（VladimirPutin）通電話後，先在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上公布，兩人同意在布達佩斯會面。

法新社報導，川普隨後在白宮橢圓形辦公室（OvalOffice）對記者表示：「我很可能會在接下來的兩週內與他（蒲亭）會面。」他補充道，國務卿盧比歐（Marco Rubio）會先跟俄羅斯官員會談。

川普還告訴記者，在電話中，他也跟蒲亭談到美國提供戰斧飛彈（Tomahawk）給烏克蘭的可能性，而蒲亭「並不喜歡這個構想」。

川普還說，美國不能「耗盡」自己的戰斧飛彈庫存。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵達美國，明天將與川普會談，屆時澤倫斯基將討論美國提供戰斧長程飛彈的可能性，這款飛彈可從烏克蘭射抵俄國首都莫斯科。

澤倫斯基稍早在社群平台X寫道：「我們已經發現，莫斯科當局一聽到戰斧飛彈，就急於重啟對話。」他也將與美國國防產業公司會面，洽談追加防空系統供應事宜。

另外，澤倫斯基也提到，他希望中東和平協議的動力，能協助終結烏克蘭戰爭。

他寫道：「我們期待，中東地區成功遏止恐怖與戰爭的動能，能協助終結俄羅斯對烏克蘭的戰爭。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

