克宮：普亭川普通話2.5小時 將立即啟動籌備雙邊峰會

中央社／ 莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統普亭與美國總統川普進行持續兩個半小時、「極為坦誠且充滿信任」的電話會談後，克宮將「立即」展開雙邊峰會的籌備工作。

普亭（Vladimir Putin）的高階幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）向法新社等媒體的記者表示：「雙方已同意，兩國代表將立即啟動峰會籌備工作。峰會地點，舉例來說，可選在（匈牙利首都）布達佩斯。」

鄂夏柯夫也說，以布達佩斯作為峰會地點是川普（Donald Trump）的提議，並獲普亭「立即」支持。

他補充道，這次通話「非常具有實質性」，同時也「極為坦誠且充滿信任」；他還說這場持續兩個半小時的電話會談是由俄方發起。

普亭與川普8月15日曾在美國阿拉斯加州舉行峰會，但未能達成任何實質進展。而近兩個月來，實現烏克蘭和平協議的外交動能已逐漸減弱。

普川今天通話之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正前往華府，準備與川普討論美國可能提供戰斧（Tomahawk）長程飛彈等議題。消息人士隨後告訴法新社，澤倫斯基已經抵達華府。

鄂夏柯夫則說：「普亭重申，戰斧飛彈不會改變戰場局勢，但會嚴重損害兩國關係，遑論和平解決（俄烏戰爭）的可能性。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）則在社群平台X寫道：「美國總統川普和普亭今天的通話表明，即使只是在討論戰斧飛彈，就已迫使普亭回頭與美國對話。」

路透社報導，鄂夏柯夫還說，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）未來數天內將進行談話，為川普與普亭的新一輪峰會作準備，峰會具體時間將視前置籌備進展而定。

根據克里姆林宮的說法，川普承諾明天與澤倫斯基會晤前，會考慮普亭在這次通話中的意見。

俄軍昨夜又發動大型空襲，導致烏克蘭各地斷電。烏克蘭駐美大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）在聲明中表示，「俄羅斯再次選擇飛彈而非對話」，並藉這次攻擊直接打擊川普主導下持續追求和平的行動。

她說，「這些襲擊顯示，莫斯科的戰略就是恐嚇與消耗」，而「唯一有效的回應方式就是施加壓力－透過更嚴厲的制裁、加強防空系統，以及供應長程軍力」。

