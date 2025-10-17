快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

川普稱與普亭通話取得重大進展 兩人將在匈牙利會面

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普明天將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，今天先與俄羅斯總統普亭通電話。川普稱這次通話取得「重大進展」，且兩人同意在匈牙利會面，但川普並未說明日期。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道，屆時在匈牙利首都布達佩斯的會談，目標會是「看看我們能否結束俄羅斯與烏克蘭之間這場『不光彩』的戰爭」。

川普並補充道，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等美國高階官員下週將與俄羅斯高官舉行「初步會議」，地點尚未確定。

川普稍早在真實社群平台發文表示：「我現在正在跟普亭（Vladimir Putin）總統通話。談話正在進行中，漫長的談話，結束後我和普亭總統都會說明內容。」

英國廣播公司（BBC）報導，普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）以「正面且富有成效」來形容這次通話。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則表示，川普通話「持續超過2個鐘頭」。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在社群平台X寫道：「美國與俄羅斯總統的會面計畫，對全世界愛好和平的人來說是很棒的消息。我們準備好了！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計明天在白宮與川普會面，爭取美國提供美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。戰斧飛彈射程約1600公里，可以深入打擊俄羅斯本土。

儘管川普近期曾在美國阿拉斯加州與普亭舉行高峰會，普亭仍拒絕結束2022年起對烏克蘭的侵略行動，川普不滿之情逐漸溢於言表。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普會晤澤倫斯基前夕 白宮官員：將與蒲亭通話

川普突發文 稱正與俄國總統普亭通話

川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

相關新聞

川普稱莫迪允停止採購俄能源 要中國、日本跟進

美國總統川普十五日說，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部發言人賈斯瓦十六日未對此正面答覆，僅稱會以印度人民的...

川普：將與普亭在匈牙利會面

川普總統今日表示，他將與俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在匈牙利布達佩斯再度會面，以期結束烏克蘭戰爭。

川普從加薩學到的教訓…美媒：普亭感到痛 才會願意談

華爾街日報十五日發表社論，指美國總統川普會將加薩戰爭學到的教訓用於烏克蘭，即必須讓俄國總統普亭為戰爭付出更高代價，否則對...

川普揭密：印度將停買俄油

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾，印度將停止向俄羅斯購買石油。印度一開始未證實也未否認，但幾個小時後印度外交部在新德里...

川普突發文 稱正與俄國總統普亭通話

美國總統川普預定17日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。在這場會面前，川普16日突然在社群平台發文，表示他正在和俄羅斯總統普...

與澤倫斯基討論攻俄前夕 川普：正在與普亭通電話

烏克蘭總統澤倫斯基將於十七日訪問白宮，與美國總統川普會面，烏克蘭官員表示雙方將會討論美國提供戰斧飛彈的可能性。川普十五日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。