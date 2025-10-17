川普會晤澤倫斯基前夕 白宮官員：將與蒲亭通話

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

白宮一位官員告訴法新社，美國總統川普今天將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話；川普預計明天在華府會晤來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續超過3年，而川普（Donald Trump）近幾個月來對於莫斯科當局的不滿日益加深，同時他也對烏國抵禦俄軍侵略的奮戰表達同情。

烏克蘭一位高層官員稍早告訴法新社，澤倫斯基和川普預定明天進行的會談，將聚焦於美國長程戰斧飛彈（Tomahawk）交付給基輔當局的可能性。

這位烏克蘭官員表示：「主要商討議題是戰斧飛彈，當然還有愛國者飛彈（Patriot）的議題。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

川普在加密幣得意 在高爾夫球場失意

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

美中貿戰再激化 WSJ：習近平賭川普「難忍美股大跌」最終會讓步

相關新聞

川普突發文 稱正與俄國總統普亭通話

美國總統川普預定17日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。在這場會面前，川普16日突然在社群平台發文，表示他正在和俄羅斯總統普...

川普稱莫迪允停止採購俄能源 要中國、日本跟進

美國總統川普十五日說，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部發言人賈斯瓦十六日未對此正面答覆，僅稱會以印度人民的...

與澤倫斯基討論攻俄前夕...川普：正在與普亭通電話

烏克蘭總統澤倫斯基將於十七日訪問白宮，與美國總統川普會面，烏克蘭官員表示雙方將會討論美國提供戰斧飛彈的可能性。川普十五日...

川普從加薩學到的教訓 美媒：普亭感到痛 才會願意談

華爾街日報十五日發表社論，指美國總統川普會將加薩戰爭學到的教訓用於烏克蘭，即必須讓俄國總統普亭為戰爭付出更高代價，否則對...

川普明將會澤倫斯基 烏克蘭官員：主要談戰斧和愛國者飛彈

烏克蘭一位高層官員告訴法新社，烏國總統澤倫斯基和美國總統川普（Donald Trump）預定明天進行的會談，將聚焦於美國...

川普擬設烏克蘭軍援基金 徵大陸500%關稅資助

美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國徵收的新關稅提供。川普已指示財政部長貝森特，在烏國總統澤倫斯基明天...

