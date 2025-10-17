川普會晤澤倫斯基前夕 白宮官員：將與蒲亭通話

白宮一位官員告訴法新社，美國總統川普今天將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話；川普預計明天在華府會晤來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續超過3年，而川普（Donald Trump）近幾個月來對於莫斯科當局的不滿日益加深，同時他也對烏國抵禦俄軍侵略的奮戰表達同情。

烏克蘭一位高層官員稍早告訴法新社，澤倫斯基和川普預定明天進行的會談，將聚焦於美國長程戰斧飛彈（Tomahawk）交付給基輔當局的可能性。

這位烏克蘭官員表示：「主要商討議題是戰斧飛彈，當然還有愛國者飛彈（Patriot）的議題。」