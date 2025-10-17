聽新聞
川普從加薩學到的教訓 美媒：普亭感到痛 才會願意談

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
圖為一枚「戰斧攻陸飛彈」2003年從美國軍艦「喬治角號」上發射。路透
圖為一枚「戰斧攻陸飛彈」2003年從美國軍艦「喬治角號」上發射。路透

華爾街日報十五日發表社論，指美國總統川普會將加薩戰爭學到的教訓用於烏克蘭，即必須讓俄國總統普亭為戰爭付出更高代價，否則對方不會走上談判桌。

自川普第二任開始，恢復美國對中東、俄國及中國大陸的嚇阻就成為其面臨的挑戰。加薩停火後，川普對伊朗與其代理人的任務已完成，接下來是要普亭坐上談判桌；但問題是川普是否將其中東公式套在烏克蘭身上。

川普力挺以色列總理內唐亞胡，讓哈瑪斯明白不願談判只會削弱自身地位。川普沒有沉溺於戰爭起因，而是明白戰場上的勝利才是永久和平前提，從而向對手最大程度地施壓，明顯有效。

令人不解的是，為何川普長期以來拒絕向普亭展現同樣強硬態度，而是單方面讓步卻徒勞無功。

這兩場戰爭雖然不同，但若盟友輸掉戰爭，美國將更虛弱也更深陷區域問題，美國退讓又將波及全球，包括破壞川普與大陸國家主席習近平的任何協議。

川普一直考慮提供烏克蘭長程武器。他說「若戰爭無法解決，我可能提供烏克蘭戰斧飛彈」。戰斧飛彈可打擊俄國境內深處目標，等於告訴普亭國內再也沒有安全區，同時向歐洲發出可提供烏克蘭長程飛彈的訊號。

川普可能擔心激怒國內盟友，這些人部分任職於白宮與國防部，並稱烏克蘭正輸掉戰爭，但事實上基輔仍堅守陣地。前總統拜登從未提供烏克蘭所需要的武器，甚至等一年多才訓練烏克蘭飛行員駕駛Ｆ–16戰機。

孤立主義者曾說，空襲伊朗核設施將引發第三次世界大戰，造成美國大規模傷亡，如今也對提供長程武器給基輔說出同樣的話。但華爾街日報認為，不作為才讓戰爭風險變大。普亭正用無人機與戰機入侵試探北約決心，在付出代價前他會持續升級戰事，戰斧飛彈有時成為維護和平的力量。

川普理解這點，幫助歐洲奪取俄國遭凍結的資產，對北京購買俄國石油祭出制裁，提供基輔武器、情報及收復失土，都成為談判桌籌碼。從恢復美國嚇阻到以哈和平協議簽署，川普如今也有機會在歐洲實現此一目標，屆時諾貝爾委員會與自由世界都將關注此事。

