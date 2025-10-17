與澤倫斯基討論攻俄前夕...川普：正在與普亭通電話

美國總統川普預定十七日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。在這場會面前，川普十六日突然在社群平台發文，表示他正在和俄羅斯總統普亭通話。川普貼文說：「談話仍在進行中，時間很長，我會在談話結束後匯報談話內容，普亭總統也會匯報。感謝大家對此事的關注！」

烏克蘭總統澤倫斯基將於十七日訪問白宮，與美國總統川普會面，烏克蘭官員表示雙方將討論美國提供戰斧飛彈可能性。川普十五日在白宮答覆媒體提問時表示，將與澤倫斯基討論烏克蘭希望對俄羅斯「發起攻勢」計畫。

基輔獨立報報導，川普表示，雙方將討論烏克蘭擬把戰火推回俄羅斯的戰略，烏克蘭「想要發起攻勢，我們需要作出決定」。

川普過去曾提及提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈的可能性，十五日則未透露這次所謂「攻勢」的具體內容。他表示，美方也在考慮戰斧飛彈之外的其他選項，但沒有說明細節。這種飛彈射程達兩千五百公里。

川普同時對俄羅斯的軍力表達懷疑，呼籲俄羅斯總統普亭達成和平協議。他說：「我們對普亭唯一的要求就是停止殺害烏克蘭人，也停止殺害俄羅斯人，因為他已經殺了許多俄羅斯人。再說一次，這對他的形象沒有好處。」

川普說，這場戰爭本應在一周內結束，如今已進入第四年，「這並不能讓那個所謂強大的戰爭機器看起來有多厲害。但他可以達成一項協議。我們願意和平解決，我以為我們曾經有一項協議。」

川普提到他與普亭八月在阿拉斯加舉行的峰會，但將和平進程延宕歸咎於普亭與澤倫斯基的個人敵意。他表示「兩位領導人的仇恨」是「障礙」。