與澤倫斯基討論攻俄前夕...川普：正在與普亭通電話

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普預定十七日在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。在這場會面前，川普十六日突然在社群平台發文，表示他正在和俄羅斯總統普亭通話。川普貼文說：「談話仍在進行中，時間很長，我會在談話結束後匯報談話內容，普亭總統也會匯報。感謝大家對此事的關注！」

烏克蘭總統澤倫斯基將於十七日訪問白宮，與美國總統川普會面，烏克蘭官員表示雙方將討論美國提供戰斧飛彈可能性。川普十五日在白宮答覆媒體提問時表示，將與澤倫斯基討論烏克蘭希望對俄羅斯「發起攻勢」計畫。

基輔獨立報報導，川普表示，雙方將討論烏克蘭擬把戰火推回俄羅斯的戰略，烏克蘭「想要發起攻勢，我們需要作出決定」。

川普過去曾提及提供烏克蘭戰斧巡弋飛彈的可能性，十五日則未透露這次所謂「攻勢」的具體內容。他表示，美方也在考慮戰斧飛彈之外的其他選項，但沒有說明細節。這種飛彈射程達兩千五百公里。

川普同時對俄羅斯的軍力表達懷疑，呼籲俄羅斯總統普亭達成和平協議。他說：「我們對普亭唯一的要求就是停止殺害烏克蘭人，也停止殺害俄羅斯人，因為他已經殺了許多俄羅斯人。再說一次，這對他的形象沒有好處。」

川普說，這場戰爭本應在一周內結束，如今已進入第四年，「這並不能讓那個所謂強大的戰爭機器看起來有多厲害。但他可以達成一項協議。我們願意和平解決，我以為我們曾經有一項協議。」

川普提到他與普亭八月在阿拉斯加舉行的峰會，但將和平進程延宕歸咎於普亭與澤倫斯基的個人敵意。他表示「兩位領導人的仇恨」是「障礙」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 澤倫斯基 普亭 基輔 和平協議

川普稱莫迪允停止採購俄能源 要中國、日本跟進

美國總統川普十五日說，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部發言人賈斯瓦十六日未對此正面答覆，僅稱會以印度人民的...

烏克蘭總統澤倫斯基將於十七日訪問白宮，與美國總統川普會面，烏克蘭官員表示雙方將會討論美國提供戰斧飛彈的可能性。川普十五日...

川普從加薩學到的教訓 美媒：普亭感到痛 才會願意談

華爾街日報十五日發表社論，指美國總統川普會將加薩戰爭學到的教訓用於烏克蘭，即必須讓俄國總統普亭為戰爭付出更高代價，否則對...

川普明將會澤倫斯基 烏克蘭官員：主要談戰斧和愛國者飛彈

烏克蘭一位高層官員告訴法新社，烏國總統澤倫斯基和美國總統川普（Donald Trump）預定明天進行的會談，將聚焦於美國...

川普擬設烏克蘭軍援基金 徵大陸500%關稅資助

美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國徵收的新關稅提供。川普已指示財政部長貝森特，在烏國總統澤倫斯基明天...

壓制俄羅斯挑釁空域 英促歐洲擴大無人機生產

英國15日將再度與德國共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議，英國國防大臣希利（John Healey）擬呼籲歐...

