川普稱莫迪允停止採購俄能源 要中國、日本跟進

美國總統川普十五日說，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯石油。印度外交部發言人賈斯瓦十六日未對此正面答覆，僅稱會以印度人民的利益為優先考量。

川普在白宮表示，「我對印度買俄油並不開心，莫迪今天對我保證，將不再向俄國買石油；這是很大一步，接下來我們要讓中國也做同樣的事」；不過印度不可能立即停止進口俄油，「這是個過程，但很快就會完成」。

賈斯瓦十六日說，印度石油和天然氣仰賴進口，在能源相關的國際情勢持續動盪下，維護印度消費者的利益「始終是我們首要考量」，印度進口油氣的政策也完全以此為依歸。

賈斯瓦還說，確保印度的能源價格穩定，並在供應上獲得保障，始終是新德里管理能源的兩大目標，包含擴大能源採購管道和根據市場狀況適時且多元化的採購等實際作為。

賈斯瓦強調，印度多年來致力多買美國能源，過去十年也的確有穩定進展；川普政府已表明，有意深化美印能源合作，正進行相關討論。

外媒報導，趁原本買俄油的歐洲國家因俄國二○二二年二月侵烏而避免採購俄油與美歐祭出制裁下，俄國海運原油的兩大買家印度及中國大陸，以打折的低價大量進口俄油。而為了使莫斯科就俄烏戰爭展開和平談判，川普近來就印度大買俄油採取行動，對印度輸美商品課徵高關稅作為施壓手段。

俄國是印度目前最大的石油供應國。光九月份，俄國每天出口一六二萬桶原油至印度，約占印度總進口量三分之一。若新德里停買俄油，將代表俄國能源大買家之一的政策巨大轉變，可能影響現仍進口俄油的其他國家。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十六日說，莫斯科會等新德里及北京對此發布官方聲明。截至台灣時間當晚，印中均尚未公開證實川普前述的說法。路透同日則引述三位消息人士報導，印度有些煉油廠正準備減少進口俄油。

另外，美國財長貝森特十五日說，在華府與訪美的日本財務大臣加藤勝信會面時提到，川普政府希望日本停止進口俄國能源。貝森特在社媒Ｘ寫道，「我和加藤商討有關美日經濟關係的重要議題，還有美國政府期望日本停止進口俄國能源」。

貝、加兩人十五日出席在華府召開的國際貨幣基金（ＩＭＦ）年會和七大工業國集團（Ｇ７）財長會議。對貝森特前述的發文，加藤說，日本會秉持Ｇ７國家協調的基本原則，以公平方式促成烏克蘭和平。

日本目前仍續買來自俄國薩哈林二號油氣開發計畫的薩哈林混合原油，約占日本液化天然氣（ＬＮＧ）進口量的百分之九，是日本能源體系中的關鍵一環。

除了印中日，川普政府也要俄油第三大買家土耳其採取類似行動，但美國尚未對北京施加太大壓力。美國海軍研究學院教授夏佛說，關鍵在於防止中國取代印度成為俄油主要買家；若中國擴大買俄油，將代表俄中等國正建立一個免於美歐制裁的體系。