川普揭密：印度將停買俄油

經濟日報／ 編譯黃淑玲林文彬／綜合外電
川普表示，印度總理莫迪承諾，印度將停止向俄羅斯購買石油，圖為兩人今年2月在白宮會晤。（美聯社）
美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾，印度將停止向俄羅斯購買石油。印度一開始未證實也未否認，但幾個小時後印度外交部在新德里的記者會上回應，並不清楚美印兩國領袖當天有對談。國際油價16日一度自五個月低點反彈大漲逾1%。

川普15日在白宮告訴記者，莫迪是在當天與他的對話中，做出承諾。川普說：「我對印度採購俄國石油感到不悅，但他（莫迪）今天向我保證，他們不會繼續採購俄國石油。這是重大進展，我現在必須讓中國大陸做一樣的事。」

川普還說，印度無法「立刻」停止採購，「跟流程有點關係」，但這個流程很快就會結束。

川莫這段對話並未公開，而川普既沒有提出印度削減購買俄油的具體時間表，也未說明美國政府將如何監督或落實此事。印度打算如何彌補不買俄油後的供應缺口，或是可能會因而購買更多美國石油等問題，川普也隻字未提。

貢獻印度逾八成石油精煉產能的四大業者高階主管，對川普的說法都感到相當意外，並透露從初步分析來看，印度業者預計將減少採購俄國原油，但不會全面停止，業者也正等待新德里釐清情勢。

川普15日還稱讚莫迪是位「偉大的人」，並表示兩人之間「關係很好」。

川普今年4月祭出對等關稅後，印度是最早啟動與美國進行貿易談判的國家之一，但雙方至今仍未能達成協議，除了印度不願開放關鍵農業市場，還有印俄之間包括買油在內的關係密切，這也導致川普宣布對印度商品課徵高達50%關稅，美印關係急凍。川普稱高關稅是對新德里購買俄油的懲罰，後來他又決定對新申請的H-1B簽證收取10萬美元費用，而這類工作簽證主要是供印度科技人才赴美工作。

川普說：「如果印度不買油，事情就容易多了。」他強調，俄烏戰爭結束後，印度可以再買俄油。

俄羅斯副總理諾瓦克16日表示，儘管美國施壓，但他相信印度仍會向俄羅斯購買石油，畢竟較符合經濟效益。

美國財長貝森特15日也提到，他在華盛頓與日本財務大臣加藤勝信會面時表示，川普政府期望日本停止進口俄羅斯能源。

