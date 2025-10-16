聽新聞
川普明將會澤倫斯基 烏克蘭官員：主要談戰斧和愛國者飛彈
烏克蘭一位高層官員告訴法新社，烏國總統澤倫斯基和美國總統川普（Donald Trump）預定明天進行的會談，將聚焦於美國長程戰斧飛彈交付給基輔當局的可能性。
這位烏克蘭官員表示：「主要商討議題是戰斧飛彈（Tomahawk），當然還有愛國者飛彈（Patriot）的議題。」
他還提到，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計今天抵達美國華府。
另外，俄羅斯軍隊今天凌晨襲擊烏克蘭東部的能源設施，導致數個地區停電。
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，俄軍每年冬天都會打擊烏國電力基礎設施。
基輔當局一直呼籲盟邦增援更多防空系統，以保護烏克蘭境內重要基礎設施，烏軍近來也經常對俄羅斯煉油廠發動報復性空襲。
