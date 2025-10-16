快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬設烏克蘭軍援基金 徵大陸500%關稅資助

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國大陸徵收的新關稅提供。 路透社
美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國大陸徵收的新關稅提供。 路透社

美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國徵收的新關稅提供。川普已指示財政部長貝森特，在烏國總統澤倫斯基明天訪問華府前，向歐洲盟邦提出這項計畫。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，川普（Donald Trump）先前曾聲稱澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）沒有贏得軍事勝利的條件，然而他對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日益失去耐心下，他對俄烏戰爭的政策有所轉向，顯示其立場出現重大變化。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也效法川普措辭，在北大西洋公約組織（NATO）防長會議上表示，如果俄羅斯持續迴避和平談判，美方準備好以「只有美國才能辦到的方式」支持烏克蘭。

這場在比利時首都布魯塞爾舉行的會談，聚焦討論向烏克蘭交付長程戰斧（Tomahawk）飛彈的可能性，以及如何持續資助烏國進行軍事抵抗。

貝森特（Scott Bessent）昨天在華府告訴記者：「川普總統已指示大使跟我本人轉達歐洲盟邦，無論你們稱之為對中國徵收『俄羅斯石油關稅』或『烏克蘭勝利關稅』，我們都將支持這項措施。」

他說道：「但我們的烏克蘭或歐洲盟邦必須願意跟進。如果歐洲夥伴加入我們的行列，我們也會做出回應。」

根據每日電訊報，這項策略將對從中國進口的產品課徵500%關稅，所得稅金將用於向烏克蘭軍隊提供武器。

在普亭的戰爭機器仰賴中國支援下，這項計畫旨在對普亭施加最大程度的經濟壓力，迫使他與川普和澤倫斯基展開談判。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 美國 北京 關稅 美中 軍援

延伸閱讀

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

美中貿戰再激化 WSJ：習近平賭川普「難忍美股大跌」最終會讓步

青年「氣候訴訟」挑戰川普 遭蒙大拿最高院駁回

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

相關新聞

川普明將會澤倫斯基 烏克蘭官員：主要談戰斧和愛國者飛彈

烏克蘭一位高層官員告訴法新社，烏國總統澤倫斯基和美國總統川普（Donald Trump）預定明天進行的會談，將聚焦於美國...

川普擬設烏克蘭軍援基金 徵大陸500%關稅資助

美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國徵收的新關稅提供。川普已指示財政部長貝森特，在烏國總統澤倫斯基明天...

壓制俄羅斯挑釁空域 英促歐洲擴大無人機生產

英國15日將再度與德國共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議，英國國防大臣希利（John Healey）擬呼籲歐...

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

美國總統川普15日在白宮答覆媒體提問時表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基討論烏克蘭希望在對俄羅斯戰爭「發起攻勢」的計畫。

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

美國總統川普15日透露說，印度向他承諾，很快就會停止向俄羅斯採購石油，直到俄烏戰爭結束；川普說，他必須讓中國效仿。

擬周五與澤倫斯基見面 川普：他想要戰斧飛彈

美國總統川普預計本周五（17日）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，川普14日再度表達他對俄羅斯總統普亭繼續戰爭感到失望，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。