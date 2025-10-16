川普擬設烏克蘭軍援基金 徵大陸500%關稅資助

美國總統川普正著手設立烏克蘭勝利基金，其資金將由對中國徵收的新關稅提供。川普已指示財政部長貝森特，在烏國總統澤倫斯基明天訪問華府前，向歐洲盟邦提出這項計畫。

英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，川普（Donald Trump）先前曾聲稱澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）沒有贏得軍事勝利的條件，然而他對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日益失去耐心下，他對俄烏戰爭的政策有所轉向，顯示其立場出現重大變化。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也效法川普措辭，在北大西洋公約組織（NATO）防長會議上表示，如果俄羅斯持續迴避和平談判，美方準備好以「只有美國才能辦到的方式」支持烏克蘭。

這場在比利時首都布魯塞爾舉行的會談，聚焦討論向烏克蘭交付長程戰斧（Tomahawk）飛彈的可能性，以及如何持續資助烏國進行軍事抵抗。

貝森特（Scott Bessent）昨天在華府告訴記者：「川普總統已指示大使跟我本人轉達歐洲盟邦，無論你們稱之為對中國徵收『俄羅斯石油關稅』或『烏克蘭勝利關稅』，我們都將支持這項措施。」

他說道：「但我們的烏克蘭或歐洲盟邦必須願意跟進。如果歐洲夥伴加入我們的行列，我們也會做出回應。」

根據每日電訊報，這項策略將對從中國進口的產品課徵500%關稅，所得稅金將用於向烏克蘭軍隊提供武器。

在普亭的戰爭機器仰賴中國支援下，這項計畫旨在對普亭施加最大程度的經濟壓力，迫使他與川普和澤倫斯基展開談判。