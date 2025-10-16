川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

美國總統川普15日在白宮答覆媒體提問時表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基討論烏克蘭希望在對俄羅斯戰爭「發起攻勢」的計畫。

基輔獨立報報導，被問及澤倫斯基17日訪問白宮的議程時，川普表示，雙方將討論烏克蘭擬把戰火推回俄羅斯的戰略。他說：「他們想要發起攻勢，我們將需要作出決定。」

川普過去曾提及向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，15日則未透露這次所謂「攻勢」的具體內容。他表示，美方也在考慮戰斧飛彈之外的其他選項，但沒有說明細節，同時對俄羅斯的軍事實力表達懷疑，並呼籲俄羅斯達成和平協議，強調持續衝突不利於莫斯科作為大國的形象。

他說：「我們對普亭總統唯一的要求就是：停止殺害烏克蘭人，也停止殺害俄羅斯人，因為他已經殺了許多俄羅斯人。再說一次，這對他的形象沒有好處。」

川普接著指出，這場戰爭本應在一周內結束，如今已進入第4年，「這並不能讓那個所謂強大的戰爭機器看起來有多厲害。但他可以達成一項協議。我們願意和平解決，我以為我們曾經有一項協議。」

川普還提到他與普亭8月在阿拉斯加舉行的峰會，但將和平進程的延宕歸咎於普亭與澤倫斯基之間的個人敵意。他表示，「兩位領導人的仇恨」是「障礙」。