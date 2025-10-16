快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與司法部長邦迪（右）15日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。歐新社
美國總統川普（左）與司法部長邦迪（右）15日在白宮橢圓辦公室舉行記者會。歐新社

美國總統川普15日在白宮答覆媒體提問時表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基討論烏克蘭希望在對俄羅斯戰爭「發起攻勢」的計畫。

基輔獨立報報導，被問及澤倫斯基17日訪問白宮的議程時，川普表示，雙方將討論烏克蘭擬把戰火推回俄羅斯的戰略。他說：「他們想要發起攻勢，我們將需要作出決定。」

川普過去曾提及向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，15日則未透露這次所謂「攻勢」的具體內容。他表示，美方也在考慮戰斧飛彈之外的其他選項，但沒有說明細節，同時對俄羅斯的軍事實力表達懷疑，並呼籲俄羅斯達成和平協議，強調持續衝突不利於莫斯科作為大國的形象。

他說：「我們對普亭總統唯一的要求就是：停止殺害烏克蘭人，也停止殺害俄羅斯人，因為他已經殺了許多俄羅斯人。再說一次，這對他的形象沒有好處。」

川普接著指出，這場戰爭本應在一周內結束，如今已進入第4年，「這並不能讓那個所謂強大的戰爭機器看起來有多厲害。但他可以達成一項協議。我們願意和平解決，我以為我們曾經有一項協議。」

川普還提到他與普亭8月在阿拉斯加舉行的峰會，但將和平進程的延宕歸咎於普亭與澤倫斯基之間的個人敵意。他表示，「兩位領導人的仇恨」是「障礙」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

川普擬親赴最高院旁聽關稅辯論 創美現任總統首例

相關新聞

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

美國總統川普15日在白宮答覆媒體提問時表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基討論烏克蘭希望在對俄羅斯戰爭「發起攻勢」的計畫。

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

美國總統川普15日透露說，印度向他承諾，很快就會停止向俄羅斯採購石油，直到俄烏戰爭結束；川普說，他必須讓中國效仿。

擬周五與澤倫斯基見面 川普：他想要戰斧飛彈

美國總統川普預計本周五（17日）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，川普14日再度表達他對俄羅斯總統普亭繼續戰爭感到失望，並...

基輔：俄軍烏南蓄意攻擊聯合國援助車隊 卡車陷入火海

烏克蘭政府今天表示，俄羅斯軍隊在局部占領的烏南赫松州襲擊一支聯合國援助車隊，所幸無人傷亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。