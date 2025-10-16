英國對俄新制裁瞄準能源軍工業 中港11項實體入列

英國政府今天宣布新一波對俄羅斯的制裁，瞄準能源產業和軍工業，中國（含香港）有11項實體入列，涵蓋4個石油碼頭及1個天然氣接收站。

英國政府今天公布的制裁清單總計90項，除了與能源和軍工業有關的34個實體和5名個人，還有51艘與運銷俄羅斯石油產品有關的船舶。

除了中國（含香港）和俄羅斯，入列制裁名單的國家地區另有阿拉伯聯合大公國（UAE）、泰國、印度、新加坡、土耳其。

其中，中國「國家管網集團北海液化天然氣」公司進口俄羅斯天然氣，來源為俄羅斯「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2）輸氣網。Arctic LNG 2已於2024年2月遭英國制裁。

其他遭制裁的中國（含香港）實體包括伊奇信電子科技、宏芯微科技、易准科技、敏山電子科技、山東裕龍石化、山東寶港國際港務、山東海欣港務、山東金港港務、YW NL E-COMMERCE、深圳JLFY。

英方今天發布的制裁也打擊俄羅斯規模最大的兩家石油天然氣公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）。英國外交部指出，這兩家公司的石油出口量合計高達每天310萬桶；Rosneft的石油產量在全球占比達6%，俄羅斯近半石油出口也仰賴Rosneft。

為進一步緊縮莫斯科當局的能源出口收入管道、打擊俄羅斯戰爭機器，英國政府今天預告，未來將對以俄羅斯原油為原料、在第三國精煉的石油產品，實施進口禁令。