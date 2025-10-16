促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

美國總統川普15日透露說，印度向他承諾，很快就會停止向俄羅斯採購石油，直到俄烏戰爭結束；川普說，他必須讓中國效仿。

俄烏戰火未歇，美國指控中國和印度購買俄國石油，是俄國戰爭機器的最大金主；美國目前向印度開徵25%的關稅，懲罰印度購買俄國石油，美國財政部長貝森特表示，如果美國也向中國祭出一樣的關稅，他相信俄烏戰爭會很快結束。

川普15日表示，印度總理莫迪是他的好友，但美國不樂意印度向俄國購買石油，不過莫迪15日承諾會停止向俄國採購石油；川普說，他必須讓中國也效仿印度的做法。

川普說，莫迪向他承諾不會向俄國買石油，但需要一些緩衝的時間；印度承諾會很快停止購買俄國石油，直到俄烏戰爭結束為止。

川普說，印度停購石油讓調停俄烏戰爭變得更簡單，不過川普也說，俄烏領袖之間的仇恨是俄烏和談之間的一大障礙。

川普預計本周五與烏克蘭總統澤倫斯基見面，川普14日說，烏國希望向美方取得更多武器，尤其是戰斧飛彈。