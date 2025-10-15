英國主持烏克蘭防務會議 籲歐洲速擴大無人機生產

英國15日將再度與德國共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議，英國國防大臣希利擬呼籲歐洲各國加速擴大無人機生產，以壓制俄羅斯對各國空域的侵擾挑釁與對烏克蘭持續升高的攻擊。

希利（John Healey）將宣布，英國近6個月以來已供應烏克蘭超過8.5萬架軍用無人機，且為了能快速供應，今年已投入6億英鎊（約新台幣24.5億元），其中一大部分有助支持英國國內供應鏈發展，對英國和烏克蘭而言是雙贏。

英國國防部曾預告，今年擬供應烏克蘭10萬架無人機。

15日的UDCG會議將在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部舉行，與北約防長會議同一天。英國國防部表示，UDCG會議預計將有超過50個國家參加，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）將與會。

希利另擬在UDCG會議上宣布，英國將向摩爾多瓦派遣軍事專家團隊，以協助摩爾多瓦提升反無人機作戰能力。

此外，英國將持續參與北約的「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry）、派遣軍機在鄰近俄羅斯的北約東翼空域執行巡防任務，為期至少到今年底。

根據英國國防部資料，供應烏克蘭的機種包含後勤運補、單向攻擊、第一人稱視角（FPV）及偵察監控無人機，可用於對俄羅斯實施精準打擊及干擾破壞俄羅斯在前線後方的活動。

英國與烏克蘭持續推進軍工業合作，涵蓋共同研發、設計、生產，以及技術和實戰資訊分享等層面。雙方9月議定共同發展一款新的攔截型無人機。攔截型無人機的生產成本較低、生產時程較短，可用於疾速偵搜、追蹤並攔截敵方無人機和飛彈，即便在過程中毀損，成本損失也較一般防空系統低許多。

根據英國國防部資料，英烏合作發展的先進攔截型無人機主要由烏克蘭設計、英國量產，英國科學家和技術人員提供支援。此機種已歷經實戰驗證，性能優越，用於應對「見證者」（Shahed）等單向攻擊無人機效果顯著，且生產成本可壓低至不到敵機的10%。

隨著可參考的實戰數據增加，英烏雙方擬進一步提升無人機性能。

另一方面，英國今年3月曾宣布，將供應烏克蘭逾5000枚輕型多功能飛彈（LMM），由總部和廠房位於北愛爾蘭的泰雷斯防空系統公司（Thales AirDefence）出貨。

英國國防部近日宣布，計畫執行進度較原訂時程提前5個月，泰雷斯接下來將與烏方合作，將飛彈進一步與烏克蘭本身的防空系統整合。

值得一提的是，英國提升無人機和其他軍備的生產效率，也吸引烏克蘭規模最大的無人機生產商之一Ukrspecsystems投資英國，投入2億英鎊在英國發展新的生產設施。