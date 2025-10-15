擬周五與澤倫斯基見面 川普：他想要戰斧飛彈

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國巡洋艦蒙特利號於2018年從紅海發射一枚戰斧飛彈攻擊敘利亞化武設施。 美聯社
圖為美國巡洋艦蒙特利號於2018年從紅海發射一枚戰斧飛彈攻擊敘利亞化武設施。 美聯社

美國總統川普預計本周五（17日）與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，川普14日再度表達他對俄羅斯總統普亭繼續戰爭感到失望，並指出，澤倫斯基希望向美方獲得武器，尤其是戰斧飛彈。

川普14日與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在白宮會面，川普受訪時表示，他很失望，因為他與普亭有非常良好的關係，現在可能也保持這樣的關係，但川普不明白為何普亭仍持續這場戰爭，也認為這場戰爭不利於普亭。

川普說，普亭應該在一周內贏下俄烏戰爭，現在卻進入戰爭的第4年；川普聲稱俄國已經有150萬名士兵傷亡，「這是場可怕的戰爭」。

川普說，普亭必須停止戰爭，指俄國國內面臨能源短缺的問題，也可能面臨經濟崩塌；川普說，普亭就是不想結束戰爭，而這場戰爭讓他臉上很難看；川普也稱讚烏克蘭在過去4年與俄國戰成僵局。

針對周五與澤倫斯基見面，川普說，澤倫斯基想要武器，希望取得戰斧飛彈。

